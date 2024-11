Ayesha Curry freut sich auf magische Feiertage mit vier Kids

Ayesha Curry (35), Ehefrau des NBA-Stars Stephen Curry (36), hat über die überraschend einfache Umstellung von drei auf vier Kinder gesprochen. Im Mai begrüßte das Paar Sohn Caius Chai, und Ayesha verriet, dass das Hinzufügen eines weiteren Familienmitglieds "sehr einfach" war. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly sagte sie: "Ich denke, der Schritt von zwei zu drei Kindern war für uns ein bisschen chaotisch, und das vierte war ziemlich entspannt. Wir hatten Glück und haben ein sehr sanftmütiges, süßes kleines Baby."

Ayesha und Stephen, die bereits die Töchter Riley und Ryan sowie den Sohn Canon haben, freuen sich besonders auf die kommende Weihnachtszeit mit ihrem jüngsten Familienzuwachs. Die Familie hat in den letzten Jahren eine neue Tradition ins Leben gerufen: Sie nehmen gemeinsam Weihnachtslieder auf. "Wir werden Familiensongs haben", verriet Ayesha und fügte hinzu, dass ihr jüngstes Kind in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Aufnahme zu hören sein wird. "Wir haben angefangen, jedes Jahr ein Weihnachtslied aufzunehmen und es in Vinyl zu pressen. Das ist jetzt so etwas wie unsere Weihnachtskarte."

Neben ihrer eigenen wachsenden Familie ist Ayesha auch stolze Patentante von Luai, dem Sohn ihrer Freundin Lindsay Lohan (38), der in diesem Juli zur Welt kam. "Ich bin eine sehr stolze Patentante ihres Sohnes, und wir melden uns immer beieinander, selbst inmitten des ganzen Chaos", erzählte sie. Ayesha beschreibt Lindsay als "super Boss-Lady" und betont, wie sie sich gegenseitig motivieren. In ihrer eigenen Familie freuen sich die älteren Kinder über ihren neuen Bruder. "Alle lieben ihn. Er ist wunderbar", schwärmte sie. "Wir erleben alles noch einmal von vorn, es ist magisch." Während der Feiertage ist die Familie begeistert dabei, gemeinsam zu dekorieren und neue Erinnerungen zu schaffen – wobei Ayesha die Unterstützung ihrer Kinder besonders schätzt.

Getty Images Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kindern Ryan und Riley

Matt Winkelmeyer/Getty Images Ayesha und Stephen Curry bei den 2017 ESPYS

