Nach langer Krankheit: Alain Delon verstirbt mit 88 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: Alain Delon ist mit 88 Jahren gestorben. Diese Nachricht verkünden seine drei Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony (59) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. In dem Statement heißt es, dass der Franzose "friedlich in seinem Haus in Douchy" umgeben von seiner Familie verstorben ist. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem erlitt er mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung.

Noch während Alains Lebzeiten sollen seine drei Kinder um das Erbe gestritten haben. Demnach soll die Schauspiellegende in ihrem Testament festgelegt haben, dass Tochter Anouchka die Hälfte des gesamten Vermögens erben sollte – Alains Söhne allerdings jeweils nur ein Viertel. Der Filmstar soll ein geschätztes Vermögen von bis zu 300 Millionen Euro angesammelt haben, wie Bild berichtet.

Alain gelang in den 60er- und 70er-Jahren der Durchbruch seiner Karriere mit Filmen wie "Der Swimmingpool" und "Borsalino". Vor allem mit seiner Beziehung zu Romy Schneider (✝43) füllte der Schauspieler eine Zeit lang die Schlagzeilen der Presse. Mit der Sissi-Darstellerin war er von 1959 bis 1964 liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alain Delon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alain Delon bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de