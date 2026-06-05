Alain Delons Tochter gewinnt den Gerichtsstreit gegen Brüder

Anouchka Delon kann ein Kapitel im Rechtsstreit mit ihren Brüdern schließen. Die Kinder der französischen Filmlegende Alain Delon (†88) streiten seit seinem Tod im August 2024 in mehreren Angelegenheiten vor Gericht. In einer Sache wurde seiner Tochter Anouchka nun aber recht gegeben, wie t-online berichtet. Ein Gericht verurteilte ihre Brüder Anthony und Alain-Fabien zu einer Geldstrafe auf Bewährung von 1.000 Euro. Darüber hinaus sollen sie Anouchka 2.000 Euro und 3.000 Euro Schadensersatz zahlen. Der Hintergrund war eine Klage, weil die beiden ein Gespräch zwischen ihrer Schwester und ihrem Vater heimlich mitgeschnitten und veröffentlicht hatten. Darin warnte Anouchka Alain, dass seine Söhne einen Betreuer für ihn engagieren wollten.

Alain kämpfte vor seinem Tod lange mit schweren gesundheitlichen Problemen, unter anderem erlitt er mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung. Anouchka wollte ihren Vater aufgrund der angeblich besseren medizinischen Versorgung von Frankreich in die Schweiz holen. Ihre Brüder sollen sich dagegen gestellt haben. Sie vermuteten wohl andere Absichten und unterstellten ihr, die geringere Erbschaftssteuer in der Schweiz im Sinn gehabt zu haben. Es folgten mehrere Klagen. Jetzt soll Anouchka mit dem Urteil aber zufrieden sein. Laut ihrer Anwältin hoffe sie nun, die Streitigkeiten mit ihren Geschwistern beilegen zu können.

Allerdings war das nicht der einzige Rechtsstreit, den Alains Kinder führen. Auch sein Testament sorgte für Ärger, der noch nicht vom Tisch ist. Der Franzose spricht seiner Tochter darin wohl sehr viel mehr Anteile an seinem Erbe zu als seinen Söhnen. Anouchka soll rund 50 Prozent erhalten, Alain-Fabien und Anthony jeweils 25 Prozent. Alain-Fabien reichte als erster Klage ein. Der französischen Gala zufolge forderte er die Annullierung des Testaments. Sein Vater setzte dieses erst 2022 auf – damals habe er aufgrund seiner Krankheit nicht das Urteilsvermögen gehabt, um solche Entscheidungen zu treffen. Das Gesamtvermögen von Alain wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.

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Getty Images Alain Delon, Schauspieler

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Getty Images Alain Delon beim Filmfestival von Cannes, Mai 2019

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