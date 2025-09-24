Danielle Fishel wollte Brustkrebsdiagnose geheim halten

Danielle Fishel (44), bekannt aus der Serie "Boy Meets World", erfuhr im Juli 2024 nach einer Routine-Mammografie von ihrer Brustkrebsdiagnose. Trotz des frühen Stadiums, einem sogenannten "nicht-invasiven duktalen Karzinom", bei dem der Krebs in den Milchdrüsen eingeschlossen bleibt, war die Nachricht für die Schauspielerin zunächst ein Schock. "Ich wollte am Anfang schweigen und es einfach alleine durchstehen", gab Danielle später gegenüber People Magazine zu. Doch sie änderte ihre Meinung und beschloss, ihre Geschichte öffentlich zu teilen, um die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen zu betonen.

Nach ihrer Diagnose unterzog sich Danielle zwei Operationen, darunter einer Brustgewebsentfernung, sowie 20 Bestrahlungen. Sie sprach offen darüber, wie sie sich an ihren veränderten Körper gewöhnen musste: "Ich habe so viel Glück, aber ich lasse auch Raum für Dinge, die ich verloren habe." Dank ihrer konsequenten Vorsorgeuntersuchungen wurde der Krebs früh entdeckt, und bei einer Nachuntersuchung kam die erlösende Nachricht: keine Krebszellen mehr vorhanden. Heute ist sie krebsfrei, wird jedoch wahrscheinlich noch über Jahre eine Hormontherapie durchführen müssen.

Danielle fand während dieser Zeit große Unterstützung in ihrem Ehemann Jensen Karp, der ihr stets zur Seite stand und sie zu allen Arztterminen begleitete. "Er war unglaublich, besonders wenn ich emotionale Zusammenbrüche hatte", erzählte sie. Um ihre beiden Söhne, die den Verlust ihrer Großmutter an Krebs erlebt haben, nicht zu beunruhigen, entschloss sich die Schauspielerin, das Wort "Krebs" ihnen gegenüber nicht zu verwenden. "Ich sagte ihnen, dass ich eine Verletzung hatte, die entfernt wurde", erklärte sie. Inzwischen genießt Danielle wieder das Leben in vollen Zügen, nimmt Herausforderungen wie die Teilnahme an Dancing with the Stars an und ist unendlich dankbar: "Ich bin einfach nur glücklich, am Leben zu sein."

Getty Images Danielle Fishel bei der Premiere von "Emergency" in Los Angeles

Getty Images Schauspielerin Danielle Fishel

