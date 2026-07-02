Danielle Fishel gesteht peinliche Straßen-Toiletten-Panne

Schauspielerinnen haben auch nur einen menschlichen Körper – das bewies Danielle Fishel (45) jetzt mit einer ziemlich intimen Beichte in ihrem Podcast "Pod Meets World". Die 45-Jährige erzählte gemeinsam mit ihren Mitgastgebern Will Friedle und Rider Strong (46) von einem peinlichen Erlebnis, das sich während der gemeinsamen Live-Tournee zugetragen hatte. Weil ihr Körper beim Reisen nicht immer so mitmacht wie gewünscht, stand Danielle irgendwann vor einem echten Problem: Tagelang war kein Toilettenbesuch möglich. Die Lösung? Starke Abführmittel. Was danach folgte, war alles andere als glamourös.

"Es war eine Zeit, da dachte ich: 'Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war seit ein paar Tagen nicht mehr auf der Toilette'", erinnerte sich die Schauspielerin im Podcast. Will ergänzte grinsend, dass sie deshalb sogar am Straßenrand anhalten musste – und landete schließlich in dem, was sie selbst als das "ekligste Dixi-Klo an einer Tankstelle" bezeichnete. Als Rider scherzte, dort hätten "wahrscheinlich Spinnen" gesessen, ließ Danielle das völlig kalt: "Weißt du was? Das wäre mir egal gewesen, es hätte keine Rolle gespielt. Es wäre am Straßenrand oder im Dixi-Klo gewesen." Der Moment danach wurde sogar gefilmt: Ihre Kollegen haben ein Video, das zeigt, wie sie mit triumphierend erhobenen Armen aus der Tankstelle kommt. "Ich war begeistert, ich fühlte mich wie ein neuer Mensch", gestand sie. Doch die Toilettenstory war nicht das Einzige, womit Danielle in der Podcastfolge für Unterhaltung sorgte. Sie plauderte auch über die Unterwäsche-Gewohnheiten von Will. Auf Tour habe die Gruppe erfahren, wie oft er täglich seine Unterwäsche wechselt, da er sich vor den Live-Shows stets in ihrer Gegenwart umziehen musste.

Danielle, Will und Rider kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Kultserie "Boy Meets World", die in den 90er-Jahren ausgestrahlt wurde. Ihr Podcast "Pod Meets World", in dem die drei regelmäßig gemeinsam über alte Zeiten sprechen, entwickelte sich zu einem großen Erfolg – so groß, dass sie ab 2023 auch auf Live-Tournee gingen. "Und so haben wir sehr viel übereinander gelernt", brachte Danielle die gemeinsamen Erfahrungen auf Tour auf den Punkt.

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Getty Images Danielle Fishel bei der Premiere von "Emergency" in Los Angeles

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Getty Images Rider Strong, Danielle Fishel und Will Friedle

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Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin