"American Pie"-Star enthüllt geplatzte Fortsetzungspläne

Thomas Ian Nicholas (46) macht Fans der Kultreihe American Pie erneut Hoffnung auf einen neuen Hauptfilm. Gegenüber Mirror verriet der Kevin-Myers-Darsteller, dass eine Fortsetzung im Jahr 2021 sogar kurz vor der möglichen Umsetzung gestanden habe. Davon erfuhr er überraschend bei der Premiere von M. Night Shyamalans (56) Film "Old". Dort sei Thomas persönlich vom Präsidenten von Universal angesprochen worden: "Der Präsident von Universal sagte mir bei der Premiere direkt ins Gesicht, dass sie mit dem Schöpfer über American Pie 5 verhandelten."

Das Studio habe zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Schöpfer der Reihe über "American Pie 5" verhandelt. Zu einem Vertrag kam es am Ende jedoch nicht, sodass der geplante Film vorerst auf Eis gelegt wurde. "2021 wäre es also fast passiert, aber offenbar konnten sie sich bei den Verhandlungen nicht einigen", erklärte der Schauspieler weiter. Für Thomas ist das Kapitel trotzdem noch nicht abgeschlossen. Er kann sich ein Wiedersehen der Originalbesetzung weiterhin vorstellen und hofft darauf, dass Universal dem Projekt noch eine neue Chance gibt. Auf die Frage nach einer möglichen späteren Rückkehr stellte Thomas klar: "Alles ist möglich." Seit dem gescheiterten Anlauf habe er "die Daumen gedrückt, dass sich eine weitere Gelegenheit ergibt, es wieder aufzugreifen".

Dabei wäre Thomas beinahe gar nicht als Kevin Myers zu sehen gewesen. Zunächst lehnte er das Vorsprechen für die Komödie ab. Er hatte das Projekt nach eigener Aussage vorschnell nach seinem äußeren Eindruck beurteilt und für eine gewöhnliche Sexkomödie über Teenager gehalten. Erst nachdem er das komplette Skript gelesen hatte, änderte er seine Meinung. Hinter den frechen Szenen habe er eine Geschichte mit mehr Substanz und Herz erkannt.

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IMAGO / Ronald Grant Thomas Ian Nicholas im dritten Teil von "American Pie", 2003

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ActionPress Der "American Pie"-Cast von 1999

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