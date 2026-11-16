Überraschend: Rapper Finch lebt jetzt zu 80 Prozent vegan

Finch (36) hat seinen Speiseplan komplett umgekrempelt. Der Rapper aß früher gerne Fleisch und machte sich sogar über vegane Ernährung lustig. Inzwischen verzichtet er aber vollständig auf Fleisch und ernährt sich größtenteils vegan. Wie weit die Umstellung geht, erzählte der Musiker jetzt im "Sindhaa Podcast": "Ich lebe jetzt seit einem halben, fast Dreivierteljahr zu 80 Prozent vegan und zu 20 vegetarisch. Und ich war vorher ein Fleischfresser." Einen entscheidenden Einfluss auf seine Ernährungsumstellung hatte offenbar seine Freundin Chupz Ink. Die Beziehung der beiden ist seit Februar 2026 öffentlich. Die Tätowiererin lebt bereits seit vielen Jahren vegan und engagiert sich aktiv für den Tierschutz, wie Tag24 berichtet. Ihr zuliebe hat Finch seine bisherigen Essgewohnheiten hinter sich gelassen. Der Musiker macht keinen Hehl daraus, dass seine Partnerin dabei eine wichtige Rolle spielt. "Ich habe [das] aus Liebe gemacht für meine Freundin", erklärte er in dem Podcast.

Laut Finch beruht die Umstellung auf einer klaren Absprache zwischen den beiden. Chupz Ink sei es wichtig, dass ihr Partner ihre Haltung zum Tierschutz mitträgt. Heimlich Fleisch zu essen, kommt für sie demnach nicht infrage. Der Rapper zeigt Verständnis für ihre konsequente Haltung: "Und wenn du diesen Tierschutz zu 100 Prozent machst, möchtest du auch, dass dein Partner dahintersteht." Dass er selbst einmal auf Fleisch verzichten würde, hatte der "Abfahrt"-Interpret offenbar nicht erwartet. Über seine frühere Einstellung sagte er im Podcast: "Die Militante Veganerin sagt: 'Rettet die Tiere' und ich sitze da und esse danach einen Schinken." Ganz auf eine vegane Ernährung umgestellt hat Finch bislang jedoch nicht, wie Tag24 berichtet. Auf Milch, Käse, Eier und weitere tierische Lebensmittel möchte er aktuell noch nicht vollständig verzichten. Der Schritt zu einer komplett pflanzlichen Ernährung sei für ihn momentan noch zu groß. Ein Ausschnitt aus dem Gespräch im Podcast wurde zudem auf TikTok veröffentlicht.

Kennengelernt haben sich Finch und Chupz Ink nach Angaben des Rappers beim Spielen von Pokémon GO. Der Einfluss seiner Freundin macht sich allerdings nicht nur bei seiner Ernährung bemerkbar, sondern zeigt sich auch in anderen Lebensbereichen. Wie wichtig ihr Rat für ihn ist, wurde erst kürzlich bei einem medizinischen Zwischenfall deutlich. Kurz bevor Finch die Koffer für eine gemeinsame Reise nach Argentinien packen wollte, bekam er zunehmend starke Bauchschmerzen. Chupz Ink überzeugte ihn daraufhin, ins Krankenhaus zu fahren. Dort stellten die Ärzte eine Blinddarmentzündung fest. Finch musste kurzfristig operiert werden. Die geplante Reise nach Südamerika fiel deshalb für das Paar ins Wasser. Statt ins Flugzeug zu steigen, musste sich der Rapper zunächst von dem Eingriff erholen. Seine Freundin blieb dabei an seiner Seite.

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Instagram / finch Finch, Oktober 2026

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Instagram / finch Finch, deutscher Rapper

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