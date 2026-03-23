Liza Minnelli lacht jetzt über ihre vier gescheiterten Ehen

Liza Minnelli (80) hat bei einem Event in Los Angeles humorvoll über ihr Liebesleben gesprochen. Bei der Veranstaltung "Liza Minnelli in Conversation" plauderte die 80-Jährige offen über ihre Karriere und ihr bewegtes Leben im Rampenlicht. Als Moderator Michael Feinstein, ein langjähriger Weggefährte der Schauspielerin, anmerkte, dass sie im Laufe ihres Lebens eine ganze Reihe von Ehemännern gehabt habe, konterte Liza schlagfertig: "Na, wer nicht?" Dieser lockere Kommentar brachte das Publikum zum Lachen und zeigte, dass die Künstlerin ihre vier gescheiterten Ehen mittlerweile mit einer gehörigen Portion Selbstironie betrachtet.

Die legendäre Entertainerin war im Laufe der Jahrzehnte mit Peter Allen, Jack Haley Jr., Mark Gero und David Gest verheiratet – alle vier Ehen endeten in Scheidungen. Gegenüber dem Magazin People hatte Liza vor Kurzem verraten, was sie aus ihren Beziehungen gelernt hat. "Man denkt, das ist es jetzt", erklärte die Musikikone über jede neue Partnerschaft. "Aber das ist es nicht", fügte sie lachend hinzu: "Ist es einfach nicht."

Die Veranstaltung diente auch der Bewerbung von Lizas neuen Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!". In dem Buch blickt die EGOT-Gewinnerin auf ihr Leben und ihre Karriere zurück und thematisiert dabei auch ihre Kämpfe mit Angstzuständen und Suchtproblemen. Trotz ihrer berühmten Eltern – ihre Mutter war die Schauspielerin und Sängerin Judy Garland (†47), ihr Vater der renommierte Regisseur Vincente Minnelli – wollte Liza immer ihren eigenen Weg gehen. "Meine beste Freundin in der dritten Klasse war eine wunderbare Tänzerin. Oh, sie war großartig. Und ihr Name war Tanya Everett", erzählte sie dem Publikum. "Die ist einfach auf der Bühne explodiert. Und ich dachte: Das will ich machen. Ich will wie sie sein. Nicht wie meine Mutter oder mein Vater."

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Getty Images Michael Feinstein und Liza Minnelli in Beverly Hills, März 2026

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Imago Liza Minnelli mit Mark Gero im Jahr 1986

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Imago Liza Minnelli und Ex-Ehemann David Gest in New York, 2002