Sir Elton John: Ikonische Rockmomente zum 79. Geburtstag

Elton John (79) feiert heute seinen 79. Geburtstag – und blickt auf eine beispiellose Karriere zurück, die bereits über sechs Jahrzehnte andauert. Der britische Musiker, der 1998 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, hat sich nicht nur als einer der erfolgreichsten Künstler der Geschichte etabliert, sondern auch als EGOT-Gewinner in die Annalen der Unterhaltungsbranche eingeschrieben. Mit seiner Musik begeisterte er auf zahllosen Tourneen weltweit ausverkaufte Arenen und hat sich einen festen Platz sowohl in der Songwriters Hall of Fame als auch in der Rock and Roll Hall of Fame gesichert. Berühmt ist Elton nicht nur für seine Hits, sondern auch für seine spektakulären Bühnenauftritte – von Handständen auf dem Klavier während eines Konzerts 1974 bis hin zu einem schillernden Dodgers-Trikot, in dem er vor einer riesigen Menschenmenge im Dodgers Stadium in Los Angeles performte.

Seine Karriere ist gespickt mit unvergesslichen Momenten und legendären Begegnungen. Im November 1974 überraschte John Lennon (†40) die Fans mit einem unangekündigten Auftritt bei Eltons Show im Madison Square Garden in New York. 1977 posierte er in Los Angeles mit der gesamten Rockband Kiss, während er 1975 in der Verfilmung der Rockoper "Tommy" von The Who den Song "Pinball Wizard" zum Besten gab. Seine enge Freundschaft zu anderen Musikgrößen wie George Michael (†53), mit dem er beim Live Aid 1985 in London zusammen war, und Rod Stewart (81), mit dem er 1983 die Premiere von Liza Minnelli (80) in London besuchte, zeugt von seiner Vernetzung in der Branche. Auch mit Madonna (67) teilte er 1998 die Bühne beim Rain Forest Concert in der Carnegie Hall – Jahre bevor die beiden in eine jahrzehntelange Fehde gerieten, die erst 2025 offiziell beendet wurde.

Neben seiner Musik ist Elton auch für seine extravaganten Outfits bekannt, die ihn zu einer Stilikone machten. Mit 8-Zoll-Plateauschuhen, seiner charakteristischen runden Brille und Kostümen in allen erdenklichen Farben und Formen – etwa einem Federkostüm in Regenbogenfarben für seinen Auftritt in der "Muppet Show" 1977 – setzte er Maßstäbe in der Modewelt. Schon 1972 verkehrte er backstage mit Prinzessin Margaret (†71) und Lord Snowdon (†86) bei einem Benefizkonzert im Shaw Theatre in London, lange bevor er selbst geadelt wurde. Heute genießt der Sänger vor allem die Zeit zu Hause mit seinem Ehemann David Furnish (63) und den gemeinsamen Söhnen Zachary und Elijah, die mittlerweile 15 und 13 Jahre alt sind. Nach dem Rückzug von den großen Tournee-Bühnen steht für Elton, der sich laut seinem Gatten wacker hält, das Familienleben an erster Stelle.

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Getty Images Elton John im November 2024

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Getty Images Elton John und Rod Stewart bei einem Benefizkonzert in Las Vegas im September 2002

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Instagram / madonna Elton John und Madonna, April 2025