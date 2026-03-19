Skandale: Liza Minnelli veröffentlicht Enthüllungsmemoiren

Liza Minnelli (80) hat am Dienstagabend im Million Dollar Theater in Los Angeles für ihr neues Enthüllungsbuch "Kids, Wait Till You Hear This!" geworben und dabei offenbar eine Last von sich abgeworfen, berichtet TMZ. Die Schauspielerin nahm an einem "Live In Conversation"-Event teil, bei dem sie über ihre Memoiren sprach. Nach der Veranstaltung wurde die 80-Jährige im Rollstuhl zu ihrem Auto gebracht, strahlte dabei übers ganze Gesicht und winkte ihren Fans zu. Liza wirkte sichtlich erleichtert, nachdem sie in ihrem Buch zahlreiche pikante Details aus ihrem Leben in Hollywood preisgegeben hatte.

In ihren Memoiren packt die Entertainerin über ihre Vergangenheit aus und scheut sich nicht davor, auch unangenehme Wahrheiten zu enthüllen. So beschuldigt sie den verstorbenen Schauspieler Gene Hackman (†95), am Set von "Lucky Lady" "ausgesprochen unhöflich" zu ihr gewesen zu sein. Zudem berichtet Liza von einer wilden, von Drogen geprägten Affäre mit Regisseur Martin Scorsese (83). Die Schauspielerin macht deutlich, dass sie in ihrem Buch nichts zurückhält und noch viele weitere brisante Geschichten zu erzählen hat.

Liza ist die Tochter von Judy Garland (†47) und Vincente Minnelli und wurde durch ihre Rolle in dem Musical "Cabaret" weltberühmt, für die sie 1973 einen Oscar erhielt. Die Künstlerin war insgesamt viermal verheiratet und hatte im Laufe ihres Lebens immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben ihrer Schauspielkarriere machte sie sich auch als Sängerin einen Namen und gilt als eine der letzten großen Legenden des klassischen Hollywood.

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Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin

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Getty Images Gene Hackman, 2003

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Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965