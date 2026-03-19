Nach merkwürdigem Auftritt: Fans besorgt um Liza Minnelli

Liza Minnelli (80) hat ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Auftritt in Los Angeles beunruhigt. Am Dienstagabend feierte die 80-jährige Schauspielerin die Veröffentlichung ihrer Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!" im historischen Million Dollar Theatre – doch die Veranstaltung verlief anders als erhofft. Begleitet von ihrem langjährigen Freund und Kollegen Michael Feinstein sowie ihrer Nichte Vanessa Jade O'Neill saß Liza während der gesamten einstündigen Fragerunde in einem Regiestuhl. Zeugen berichteten, dass die Hollywood-Ikone mehrfach mitten im Satz den Faden verlor, wirr kicherte und auf Fragen bisweilen gar nicht einging. Stattdessen lieferte sie laut DailyMail teils bizarre Antworten, die das ausverkaufte Publikum ratlos zurückließen. Viele Anwesende äußerten nach der Show ihre Sorge um die Gesundheit des "Cabaret"-Stars.

Trotz der im Voraus eingereichten Fragen kam es während der Veranstaltung zu mehreren unangenehmen Momenten. Als Michael fragte, was sie sich zu ihrem 80. Geburtstag wünsche, antwortete Liza nur mit lautem Gelächter. An einer anderen Stelle begann sie über ihre Mutter, die legendäre Judy Garland (†47), zu sprechen, brach aber ab und wirkte in Gedanken verloren. Ein Höhepunkt des Abends sollte das Duett "Love is Here to Stay" mit Michael sein – Lizas erste Performance auf einer Bühne in Los Angeles seit 15 Jahren. Doch auch hier kämpfte die Sängerin hörbar mit den Tönen und scherzte: "Ich bin in Dolly Martins Tonlage!" Beim großen Finale zu "New York, New York" sackte sie kurzzeitig in ihrem Stuhl zusammen, bevor sie dann doch noch ein Bein zum Takt der Musik hob, während Tänzer sie von der Bühne schoben.

Liza blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die über sechs Jahrzehnte umfasst. 1972 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre legendäre Rolle als Sally Bowles in "Cabaret". Als Tochter von Judy Garland und Regisseur Vicente Minnelli wuchs sie im Rampenlicht auf und wurde zu einer Ikone der Musiktheater- und Tanzwelt. Das Million Dollar Theatre, in dem die Buchpräsentation stattfand, hat für sie eine besondere Bedeutung: Dort trat einst ihre Mutter mit ihren Schwestern als Vaudeville-Gruppe The Gumm Sisters auf. Liza war in den 1970er-Jahren eine feste Größe im legendären New Yorker Club Studio 54 und setzte sich später für die HIV- und AIDS-Forschung ein. Die nächste Station ihrer Buchtour ist am 23. März in New York City geplant.

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Getty Images Liza Minnelli bei den Oscars 2014 in Hollywood

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Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin

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Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965