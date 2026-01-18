Peinlich: Diese Geschwister hielt Robin Wright für Ehepaar

Dieses Missverständnis auf dem roten Teppich der Golden Globe Awards brachte so manchen Fan zum Schmunzeln: Am Sonntagabend traf Robin Wright (59) auf Profitänzer Derek Hough (40) – und outete sich direkt als völlig verwirrt über sein Liebesleben. "Warte, du bist der Bruder von Julianne", rief die Schauspielerin wie vom Blitz getroffen, während Derek sie als Reporter für ExtraTV interviewte. Anschließend gestand sie, dass sie ihn und seine Tanzpartnerin Julianne Hough (37) nach ihren ersten gemeinsamen Auftritten für ein Ehepaar hielt. Damals sei sie sicher gewesen: "Die sind verheiratet." Derek nahm das Missverständnis gelassen. "Oh ja, das höre ich manchmal", erklärte er lachend. Statt peinlicher Stille folgte ein Lob: Robin schwärmte von den innigen Tanzmomenten der beiden, die sie ihrer Aussage nach regelmäßig auf Instagram verfolgt.

Schon in der Vergangenheit gab es Missverständnisse rund um die besondere Dynamik des Tanz-Duos. Schon im vergangenen Jahr erzählte Julianne laut OK Magazine im Podcast "Chicks in the Office", dass Fans sie und Derek immer wieder für Mann und Frau halten. Besonders oft kam es zu dieser Verwechslung, nachdem Choreografin Carrie Ann Inaba (58) die Geschwister während einer Live-Tour von Dancing with the Stars eine Rumba tanzen ließ – ein besonders romantischer Tanz, der auch als "Tanz der Liebe" bezeichnet wird. Die Zuschauer, deren Programmhefte die Namen "Derek und Julianne Hough" aufführten, nahmen fälschlicherweise an, die beiden seien ein Ehepaar. Das führte zu einigen schockierten Gesichtern, doch die beiden Geschwister können heute darüber lachen.

Hinter der perfekten Harmonie steckt ein gemeinsamer Lebensweg, der von intensivem Training, blindem Vertrauen und unerschütterlichen Familienbanden geprägt ist. Die Geschwister wuchsen als Tanzpartner auf, tourten gemeinsam, standen bei DWTS wiederholt auf derselben Bühne und verfeinerten ihr Zusammenspiel über Jahre. Derek schwärmte schon 2016 in "Good Morning America" von seiner Schwester: "Wir haben so etwas wie eine geheime Sprache, wir müssen gar nicht reden", zitiert People den Profi. Aus der Distanz wirken sie dabei oft wie ein perfekt eingespieltes Paar – nur dass ihre Liebe nicht romantisch, sondern familiär ist.

Getty Images Robin Wright beim Screening von "The Girlfriend", September 2025

Getty Images / Phillip Faraone Derek und Julianne Hough bei der Entertainment Weekly Pre-Emmy Party 2017

Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles