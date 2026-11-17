Kourtney Kardashian (47) hat ein wahres Gefühlschaos erlebt. In einer neuen Folge von The Kardashians sprach die Unternehmerin offen darüber, wie stark sich ihr Zyklus während der Stillzeit verändert hat. 140 Tage blieb ihre Periode aus. "Ich stille immer noch, aber ich hatte 140 Tage lang kein einziges Mal meine Periode. Ich dachte, ich wäre vollständig in den Wechseljahren, und jetzt habe ich sie seit drei Monaten alle 28 Tage bekommen. Also bin ich zurück", erklärte sie in der Show. Mit der Rückkehr ihrer Menstruation kam jedoch eine neue Unsicherheit auf: "Ich frage mich jeden Monat: 'Bin ich schwanger?'" Der Gedanke an ein weiteres Baby begleitet sie inzwischen regelmäßig. "Weißt du, jeden Monat denke ich, dass ich schwanger bin. Dann bin ich es nicht. Aber normalerweise bekomme ich meine Periode nach dem Stillen wieder", schilderte die Unternehmerin.

Zur Sprache kam das Thema in einem Gespräch mit ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (29). Sie wollte wissen, ob Kourtney und ihr Ehemann Travis Barker (51) erneut Nachwuchs erwarten könnten. Ganz ausschließen wollte die Influencerin das nicht. Denn das Paar nehme es mit der Verhütung nicht allzu genau. Gemeinsam haben Kourtney und Travis einen Sohn namens Rocky Thirteen Barker (3). Der Kleine kam im November 2023 auf die Welt. Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (43) stammen zudem ihre Kinder Mason Disick (16), Penelope Disick (14) und Reign Disick (11). Die Schwangerschaft mit Rocky verlief allerdings alles andere als sorgenfrei: Im September 2023 musste Kourtney wegen eines medizinischen Notfalls am ungeborenen Baby operiert werden. Der Eingriff habe dem Jungen das Leben gerettet.

Noch vor Rockys Geburt hatten Kourtney und Travis einen schweren Schicksalsschlag erlebt. In der Hulu-Dokumentation "Travis Barker: Love Is Louder Than Fear" hatten sie über eine Fehlgeburt gesprochen. Etwa sechs Monate nach dem Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2021 war Kourtney mit einem Mädchen schwanger geworden. Den Namen Tulip hatten die beiden bereits ausgesucht. Doch bei einem Arzttermin im dritten Monat war kein Herzschlag mehr festzustellen gewesen. "Als wir das Baby verloren, waren wir am Boden zerstört", hatte Kourtney in der Dokumentation erzählt und ergänzt: "Wir haben tagelang geweint." Danach hatten Kourtney und Travis versucht, mithilfe künstlicher Befruchtung ein Baby zu bekommen. Die Unternehmerin hatte innerhalb von acht Monaten fünf IVF-Behandlungen durchlaufen. Schließlich hatte sich das Paar für eine Pause entschieden. In dieser Auszeit war Kourtney auf natürlichem Weg mit Rocky schwanger geworden.

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juni 2026

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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