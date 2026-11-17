Zum ersten Todestag von Alice (†89) und Ellen Kessler (†89) ist der Inhalt eines sehr persönlichen Briefes an enge Vertraute bekannt geworden. Wie Bild berichtet, hatten die beiden Entertainerinnen das Schreiben am Vorabend ihres Todes am 17. November 2025 in den Briefkästen von ihnen nahestehenden Personen hinterlassen. Die berühmten Zwillinge starben im Alter von 89 Jahren gemeinsam in ihrem langjährigen Wohnhaus in Grünwald bei München durch assistierten Suizid. Der offenbar von Alice verfasste Brief beginnt mit den Worten: "Liebe Freunde, es tut uns leid, dass wir diesen Weg gegangen sind, aber wir hatten durch die gesundheitlichen Einschränkungen keine Lebensqualität mehr." Beide litten unter Herzproblemen und hatten ihren Geschmacks- sowie Geruchssinn verloren. Zudem hatte Ellen einen Stammhirninfarkt erlitten.

In dem Schreiben begründen Alice und Ellen ihren Entschluss weiter: "Da wir zusammen auf die Welt gekommen sind, wünschen wir, diese auf gemeinsamem Weg zu verlassen." Ihre Freunde, darunter Sängerin und Schauspielerin Bibi Johns, waren vorab nicht in die Pläne eingeweiht worden. Den Umschlägen, die neben dem Schreiben jeweils ein Schmuckstück enthielten, lag der Hinweis bei: "Erst am 18. November öffnen." Außerdem richteten sie tröstende Worte an ihr Umfeld: "Nicht traurig sein, wir sind dankbar, dass es die Sterbehilfe gibt. Sicher ist uns dadurch vieles erspart geblieben. Euch alles erdenklich Gute. Sehen uns auf Wolke 7." Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben bestätigte anschließend, dass die Schwestern begleitete Sterbehilfe in Anspruch genommen hatten.

Ihre letzte Ruhestätte fanden Alice und Ellen schließlich im Dezember 2025 auf dem Waldfriedhof in Grünwald. Ihrem ausdrücklichen Wunsch entsprechend fand die Beisetzung drei Wochen nach ihrem Tod und ohne jegliche Trauergäste in aller Stille statt. Die Schwestern wurden dort gemeinsam am Grab ihrer bereits 1977 verstorbenen Mutter Elsa beigesetzt, während weiße Rosen und Callalilien die Grabstätte schmückten. Dass sie auch nach ihrem Tod nicht voneinander getrennt sein wollten, hatten die Zwillinge schon einige Monate zuvor öffentlich betont. Gegenüber Bild erklärten sie damals: "Im Tode vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt." Damit hatten die beiden Entertainerinnen schon zu Lebzeiten alles nach ihren eigenen Vorstellungen geregelt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Alice und Ellen Kessler, Entertainerinnen

Getty Images Alice und Ellen Kessler präsentieren die neue Pariser Frisur "Physalis", kreiert von Carita und Alexandra, 25. Januar 1956