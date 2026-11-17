Kristen Bell (46) hat sich für ihren Ehemann Dax Shepard (51) einen ganz neuen Spitznamen ausgedacht. In der US-Talkshow "The Drew Barrymore Show" offenbarte die Schauspielerin Moderatorin Drew Barrymore (51) vor Kurzem, dass sie ihren Lieblingsmenschen als "Vulneraboy" bezeichnet. Die selbst erfundene Wortschöpfung soll vor allem die verletzliche Seite ihres Mannes hervorheben. Laut Kristens Aussage weiß Dax zwar über viele Dinge Bescheid. Trotzdem scheue er sich nicht davor, ehrlich zuzugeben, wenn ihm Wissen oder persönliche Erfahrung fehlen. Genau diese Kombination aus Selbstsicherheit, Offenheit und Verletzlichkeit hat es der Schauspielerin äußerst angetan. "Und das ist sehr sexy, dieses Maß an Selbstbewusstsein", schwärmte sie in der Sendung.

Witzelnd fügte Kristen hinzu, dass "Vulneraboy" der Name von Dax' Band wäre, falls er eine hätte. Die "Veronica Mars"-Darstellerin erklärte genauer, was hinter dem ungewöhnlichen Spitznamen steckt: "Ich nenne ihn einen Vulneraboy, weil er ein verletzlicher Typ ist. Er weiß eine Menge, aber er hat auch keine Angst und schämt sich nicht, zu sagen: 'Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie erlebt.'" Mit dem Kosenamen will Kristen also keineswegs Unsicherheiten schüren. Vielmehr geht es ihr um Dax' Fähigkeit, trotz seines umfangreichen Wissens selbstbewusst die eigenen Grenzen zu sehen und auch preiszugeben. Für die Schauspielerin ist es gerade diese Haltung, die ihren Mann so anziehend macht.

Zuletzt hatte Kristen jedoch mit einer anderen Aussage über ihren Mann für Aufregung gesorgt. Im Podcast "Armchair Expert" erzählte sie, auf welch besondere Weise Dax ihrer Ansicht nach mit ihr flirtet: Er mache anderen Menschen Komplimente oder gebe großzügig Trinkgeld, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben – und genau dadurch flirte er aus ihrer Sicht mit ihr. Viele Nutzer im Netz legten diese Worte jedoch nicht unbedingt positiv aus. Sie brachten die Schilderung mit Vorwürfen in Verbindung, Dax verhalte sich in der Ehe kontrollierend oder sogar missbräuchlich.

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Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

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Getty Images Dax Shepard, Schauspieler

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