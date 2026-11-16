Nach schwerem Jahr will Britney Spears künftig mehr beten

Britney Spears (44) lässt es sich kurz vor Thanksgiving in Mexiko gutgehen. Am Mittwoch veröffentlichte die Sängerin auf Instagram ein Video, das sie gemeinsam mit mehreren Begleitern auf einer luxuriösen Jacht zeigt. Während das Boot über den blauen Ozean gleitet, präsentiert sich die "Circus"-Interpretin unter anderem in einem roten Zweiteiler. Immer wieder schwenkt sie die Kamera über das Wasser und hält auch die anderen Passagiere an Bord fest. Doch Britney teilt nicht nur sonnige Urlaubseindrücke mit ihren Fans. In ihrem Beitrag gewährt sie auch einen Einblick in ihr Innenleben und verrät ein ganz persönliches Vorhaben für dieses Jahr: Sie wolle künftig mehr beten. Gleichzeitig macht die Musikerin deutlich, dass sie trotz aller Rückschläge dankbar nach vorn blickt. Sie fühle sich gesegnet und wolle sich von niemandem davon abbringen lassen, ihren Weg weiterzugehen. Gerade während ihrer Aufenthalte in Mexiko sei ihre Motivation besonders groß, erklärt sie in dem ausführlichen Beitrag.

Auch das bevorstehende Fest beschäftigt Britney. "Seid ihr bereit für Thanksgiving? Es gibt so viel, wofür man dankbar sein kann... Und denkt daran, meine Freunde, ihr seid niemals allein!", schreibt sie auf Instagram zu dem Clip. Besonders motiviert sei sie immer dann, wenn sie sich in Mexiko aufhalte. Ihre Familie werde die Feiertage vermutlich mit einem "riesigen Festmahl" verbringen, glaubt die Sängerin. Ganz leicht zu entschlüsseln ist ihr ausführlicher Text allerdings nicht: Gleich zu Beginn richtet Britney eine rätselhafte Botschaft über "Erlösung" an ihre Follower. Außerdem will sie von ihnen wissen, ob sie schon einmal hereingelegt worden seien und jemand ihre Autoschlüssel versteckt habe. Was genau hinter diesen Fragen steckt, erklärt sie nicht. Eine direkte Diskussion darüber ist ebenfalls nicht möglich, denn die Kommentarfunktion unter dem Beitrag ist deaktiviert. Auf viel Aufmerksamkeit stößt der Clip dennoch: Das Video von der Jacht sammelt innerhalb kurzer Zeit mehr als 190.000 Likes und erreicht damit zahlreiche Nutzer auf der Plattform.

Hinter Britney liegen turbulente Monate. Im März wurde sie im kalifornischen Ventura County wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Die darauffolgende Nacht musste sie im Gefängnis verbringen. Anschließend begab sich die Sängerin wegen Suchtproblemen in eine Reha. Auch darüber hinaus sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen – etwa durch Gerüchte um einen unbekannten Mann in Malibu. Zudem machten abwertende Äußerungen über ihren Vater Jamie Spears (74) die Runde. Zuletzt rückten jedoch vor allem spirituelle und religiöse Gedanken in Britneys Instagram-Beiträgen in den Vordergrund. Schon kurz vor dem neuen Jacht-Video schrieb sie, dass sie sich "Gott nahe" fühle. In diesem Zusammenhang fragte die Sängerin ihre Follower zudem, ob der Ozean womöglich "Gottes Tränen" sei. Die neuen Aufnahmen aus Mexiko knüpfen daran an: Zwischen Meerblick, Feiertagsvorfreude und Dankbarkeit erklärt Britney nun, das Gebet künftig stärker in ihren Alltag integrieren zu wollen.

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Imago Britney Spears beim Besuch eines Restaurants in Paris, August 2018

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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