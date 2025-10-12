Woody Allen am Boden: Trauer um seine Ex Diane Keaton (†79)

Diane Keaton (†79), die Oscar-gekrönte Schauspielerin, ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben. Berichten zufolge verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand in den Monaten vor ihrem Tod rapide, was selbst ihrem engen Freund und ehemaligen Lebensgefährten Woody Allen (89) nicht bekannt war. "Er ist extrem bestürzt, überrascht und traurig", verriet eine Quelle dem Magazin People. Woody und Diane waren seit Ende der 1960er Jahre beruflich und privat eng verbunden. Die beiden hatten sich 1969 am Broadway kennengelernt, als Diane in seinem Stück "Play It Again, Sam" mitspielte, und blieben trotz ihrer späteren Trennung lebenslange Freunde.

Besonders geprägt hatte ihre Beziehung auch ihre Arbeit an mehreren gemeinsamen Filmprojekten, darunter die Kultkomödie "Der Stadtneurotiker" aus dem Jahr 1977, für die Diane den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt. Trotz ihres endgültigen Lebensabschieds schien die Freundschaft der beiden niemals zu bröckeln: Im Jahr 2018 verteidigte Diane ihren engen Weggefährten öffentlich gegen Anschuldigungen, die während der #MeToo-Bewegung gegen ihn erhoben wurden. Sie schrieb auf X: "Woody Allen ist mein Freund und ich glaube weiterhin an ihn." Laut einer Quelle soll Woody immer große Wertschätzung für Diane und ihre Unterstützung empfunden haben.

Diane, die nie heiratete, adoptierte später zwei Kinder, Dexter und Duke, und widmete sich neben ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere auch dem Familienleben. Ihre Memoiren und Interviews offenbarten einen humorvollen und tiefgründigen Blick auf ihre Beziehung zu Woody. In ihrem Buch von 2011 bemerkte sie: "Ich vermisse Woody. Ich liebe ihn immer noch." Beide waren bekannt für ihre gegenseitige Inspiration und ihren kreativen Einfluss aufeinander, was zahlreiche Fans und Wegbegleiter nachhaltig beeindruckte. Diane Keatons unerwarteter Tod hat nicht nur die Filmwelt, sondern besonders Woody tief erschüttert.

Woody Allen und Diane Keaton

Woody Allen und Diane Keaton, 1970

