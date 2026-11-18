Paulina Sousa hat einen großen Schreckmoment erlebt: Die schwangere Reality-TV-Bekanntheit ist während einer Autofahrt plötzlich ohnmächtig geworden. Davon berichtete sie nun in ihrer Instagram-Story. Die werdende Zweifachmama befindet sich derzeit in der 16. Schwangerschaftswoche. Offenbar bemerkte Paulina noch rechtzeitig, dass etwas nicht stimmte: Sie konnte den Wagen sicher zum Stehen bringen und die Warnblinkanlage einschalten, bevor sie das Bewusstsein verlor. Da es während ihrer Schwangerschaft nicht das erste Mal zu einem solchen Vorfall gekommen ist, möchte ihre Gynäkologin die Ursache nun genauer abklären. Ein entsprechender Untersuchungstermin steht bereits für morgen an. Was hinter den Ohnmachtsanfällen stecken könnte, hat Paulina bislang nicht öffentlich gemacht. Zusätzlich belastend ist die Situation, weil ihr Ehemann Adi derzeit beruflich unterwegs ist und sie deshalb nicht direkt unterstützen kann. Immerhin gibt es einen Lichtblick: In der kommenden Nacht soll er wieder nach Hause zurückkehren.

Besonders zu schaffen macht Paulina, dass sich der Vorfall während ihrer Schwangerschaft bereits wiederholt hat. Die Influencerin fragt sich, wie sie mit solchen Situationen künftig umgehen und gleichzeitig für ihr Kleinkind da sein soll. In ihrer Instagram-Story schilderte sie ihren Followern offen: "Update 16. SSW: Ich bin heute wieder bewusstlos geworden. Ich konnte zum Glück noch rechtzeitig anhalten und den Warnblinker setzen. Meine Gyn möchte es morgen einmal abklären, denn dass es jetzt wieder in meiner Schwangerschaft passiert ist, finde ich beunruhigend. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie ich das auf Dauer mit Kleinkind machen soll." Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall verriet Paulina bislang nicht. Einen kleinen Lichtblick gibt es für die werdende Mutter dennoch: Die Rückkehr ihres Mannes steht kurz bevor. Darüber zeigte sie sich sichtlich erleichtert und schrieb: "Adi kommt morgen Nacht auch nach Hause, zum Glück."

Es ist nicht das erste Mal, dass Paulina während ihrer zweiten Schwangerschaft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Erst etwa eine Woche zuvor hatte sie ihre Community über heftige Beschwerden informiert. Nach einer Nacht, in der sie sich immer wieder übergeben musste, war sie schließlich nicht einmal mehr in der Lage, Wasser bei sich zu behalten. Auf Anraten ihrer Frauenärztin suchte sie daraufhin ein Krankenhaus auf. Dort wurden zunächst Blut- und Urinuntersuchungen durchgeführt. Außerdem sollte medizinisch abgeklärt werden, ob es dem ungeborenen Baby gut geht. Für Paulina und ihren Ehemann Adi ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Das Paar hat schon ein Kleinkind und freut sich nun auf weiteren Familienzuwachs.

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Influencerin

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Pilch und ihr Mann Adi, Mai 2026

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