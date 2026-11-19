Robert Pattinson (40) tritt in große Fußstapfen: Der 40-jährige Schauspieler soll künftig als James Bond auf der Kinoleinwand zu sehen sein und damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) antreten. Doch die begehrte Rolle könnte sich für den Briten nicht nur beruflich, sondern auch finanziell auszahlen. Wie Puck News berichtet, soll Robert bei den Vertragsverhandlungen mit Amazon MGM Studios besonders lukrative Konditionen ausgehandelt haben. Demnach winkt dem Hollywoodstar für seinen Einsatz als 007 eine deutlich höhere Gage als seinen Mitbewerbern. Zu den Kandidaten zählten laut dem Bericht auch Josh O'Connor (36) und Jack Lowden (36), die für die Rolle offenbar wesentlich weniger Geld erhalten hätten. Welche Summe Robert tatsächlich für seinen Auftritt als Geheimagent kassieren soll, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch der Schauspieler selbst hat sich zu den finanziellen Einzelheiten seines Vertrags noch nicht geäußert.

Nicht nur bei seiner Gage, sondern auch bei der Vertragslaufzeit soll Robert erfolgreich verhandelt haben. Wie Puck News berichtet, hätten sich andere Kandidaten wie Josh und Jack für insgesamt vier Bondfilme verpflichten müssen, während Robert seine Beteiligung an dem Franchise auf drei Filme begrenzen konnte. Dadurch bleibt dem Schauspieler mehr Freiraum, sich künftig auch anderen Projekten zu widmen. Bei Amazon MGM Studios soll man zudem bewusst bereit gewesen sein, für einen bereits etablierten Hollywoodstar tiefer in die Tasche zu greifen, anstatt bei der Besetzung vor allem auf die Kosten zu achten. Auch hinter der Kamera setzt das Studio auf einen großen Namen: Denis Villeneuve (59) übernimmt die Regie des kommenden Bondabenteuers. Der Filmemacher konnte zuletzt insbesondere mit den erfolgreichen "Dune"-Filmen an den Kinokassen überzeugen.

Finanzielle Sorgen dürfte Robert allerdings schon vor seinem Engagement als James Bond kaum gehabt haben. Laut Celebrity Net Worth wird das Vermögen des Schauspielers auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. Den Grundstein für seinen Erfolg legte der Brite mit der fünfteiligen Twilight-Saga, in der er den Vampir Edward Cullen spielte. Nach dem Ende der Filmreihe konzentrierte sich Robert zunächst auf kleinere Independentproduktionen und arbeitete mit verschiedenen Regisseuren zusammen. 2022 feierte er schließlich mit "The Batman" sein Comeback als Hauptdarsteller einer großen Hollywoodproduktion und schlüpfte in die Rolle des berühmten Superhelden aus Gotham City. Als James Bond würde er nun eine weitere ikonische Figur der Filmgeschichte verkörpern.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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