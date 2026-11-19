Jennifer Lawrence (36) nimmt ihre Fans mit auf eine kleine Zeitreise: Die Schauspielerin hat ihr privates Archiv aus der Zeit von Die Tribute von Panem geöffnet und bisher unveröffentlichte Erinnerungsfotos geteilt. Auf Instagram gewährt der Hollywoodstar Einblicke in Momente mit Liam Hemsworth (36) und Josh Hutcherson (34), die abseits der großen Filmkulissen entstanden sind. Ein besonders ausgelassener Schnappschuss zeigt das Trio strahlend auf einem Rollfeld vor einem Flugzeug, begleitet von dem humorvollen Cyndi-Lauper-Zitat: "Girls just wanna have Fun" (dt.: Mädchen wollen einfach Spaß haben).

Doch bei diesem einen Einblick blieb es nicht: Auf einer weiteren Aufnahme in Schwarz-Weiß schlendern die drei Schauspieler gemeinsam durch die Gegend, wobei vor allem die beiden Herren mit ihren zueinander passenden Panda-Mützen für ein Schmunzeln sorgen. Ein drittes, ebenfalls in Schwarz-Weiß gehaltenes Foto entstand entspannt an Bord eines Privatjets und zeigt Jennifer erneut Seite an Seite mit ihren beiden Kollegen. Ob die Fotos während der Dreharbeiten oder auf einer der zahlreichen Promotouren entstanden sind, ließ Jennifer offen. Klar ist jedoch, dass die Bilder das eingespielte Trio von einer ungewohnt privaten Seite zeigen.

Zwischen 2012 und 2015 liefen die ersten vier Teile der Erfolgsreihe mit Jennifer als Katniss Everdeen, Josh als Peeta Mellark und Liam als Gale Hawthorne erfolgreich in den Kinos. Nun kehrt das beliebte Franchise mit einem neuen Kapitel auf die große Leinwand zurück: Das Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" feiert am Freitag, dem 20. November, seinen US-Kinostart. Für eingefleischte Fans der Originale hält der Film dabei eine besondere Überraschung bereit, denn Jennifer und Josh werden darin noch einmal in ihre ikonischen Rollen schlüpfen.

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jlaw Jennifer Lawrence mit Josh Hutcherson und Liam Hemsworth

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Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Sam Claflin, Josh Hutcherson und Julianne Moore beim Fototermin zu "Mockingjay Part 1" in Cannes

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