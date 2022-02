Charlotte Church (35) erinnert sich an ihre Fehlgeburt. Vor fünf Jahren ereilte die Sängerin ein schwerer Schicksalsschlag. Nur drei Wochen nachdem sie voller Freude ihre Schwangerschaft verkündet hatte, verlor die Musikerin ihr ungeborenes Kind. Die traurige Nachricht teilte sie damals ihren Fans auf Social Media mit. Nun sprach Charlotte in einem Interview darüber, wie sie die Geburt ihres toten Babys erlebt hatte.

"Das war einzigartig schmerzhaft", erinnerte sich die 35-Jährige in einem Interview mit Kate Garraway (54) bei "Life Storys". Während sie ihre verstorbene Tochter zur Welt brachte, habe die Schauspielerin eine Achterbahn der Gefühle durchlebt. "Es war schön, weil ich entbunden habe. Dieser Schmerz und dieses Leiden... in einem einzigen Moment die Wende von Leben und Tod mitzuerleben, ist überwältigend", offenbarte die "I'll Be There"-Darstellerin.

Drei Jahre nach ihrer Fehlgeburt wurde Charlotte erneut schwanger. Über ihre Schwangerschaft berichtete die Sängerin jedoch selten. Selbst die Geburt ihrer Tochter Frida hielt sie anfangs geheim. Erst im März 2021 teilte die Musikerin mit, dass sie bereits Mama geworden ist.

Getty Images Charlotte Church in London, Oktober 2010

Getty Images Charlotte Church im Februar 2016

Getty Images Charlotte Church, Sängerin

