Charlotte Church (35) wollte die Welt erkunden! Bei der gebürtigen Waliserin könnte es aktuell nicht besser laufen. Seit fast fünf Jahren ist die "Just Wave Hello"-Interpretin glücklich mit ihrem Mann Jonathan verheiratet. Auch zu ihrer Mutter Maria pflegt sie ein gutes Verhältnis – doch das war nicht immer so. Jetzt verriet Charlotte, dass sie im Alter von 16 Jahren von zu Hause weglief und zwei Jahre lang kein Wort mit ihren Eltern sprach.

Am Donnerstag war die Blondine bei "Life Stories" von Kate Garraway (54) zu Gast, wo sie über das schwierige Verhältnis während ihrer Pubertät zu ihrer Familie sprach. So erzählte Charlotte beispielsweise, dass sie nach einem Streit mit ihrer Mutter von zu Hause weglief und den Kontakt abbrach. "Ich war in einem Alter, in dem ich alles besser wusste. [...] Sie versuchten nur, mich zu beschützen, aber ich empfand es so, als würden sie mich zu sehr festhalten", berichtete die 35-Jährige. Erst im Nachhinein habe sie verstanden, was sie ihrer Familie damit antat.

Auch Charlottes Mutter kam in der Sendung zu Wort. So wurde ein Video eingespielt, in dem sie über die Beziehung zu ihrer Tochter sprach. "Ich war sehr, sehr verletzt, weil ich versucht habe, mit ihr zu sprechen, sie aber einfach nichts von uns wissen wollte", begann die B&B-Inhaberin zu erzählen. Sie habe sich nach Charlottes Verschwinden verloren gefühlt und sogar einen Nervenzusammenbruch erlitten.

Instagram / therealcharlottechurch Charlotte Church und ihre Mutter Maria Cooper im September 2021

Instagram / therealcharlottechurch Charlotte Church, Singer-Songwriterin

Instagram / therealcharlottechurch Charlotte Church, Sängerin

