Darum verzichtet Charlotte Church seit Monaten auf Deodorant

Charlotte Church (39) hat in einem offenen Gespräch im Podcast "Walking the Dog" nun für staunende Gesichter gesorgt. Moderatorin Emily Dean lobte gleich zu Beginn, dass die 39-Jährige "wundervoll" rieche. Die walisische Sängerin und Schauspielerin konterte jedoch mit einer ehrlichen Antwort: "Ich rieche eigentlich nie gut." Der Grund: "Ich trage kein Deo", sagte sie und erklärte, sie meide Deodorants seit rund 18 Monaten. Aufgenommen wurde die Folge in Großbritannien, wo Charlotte gemeinsam mit Emily durch die Natur spazierte und plauderte – ganz ohne Glamour, dafür mit klaren Worten.

Im Podcast führte Charlotte aus, warum sie auf Deodorant verzichtet. Sie habe Bedenken, so dicht an der Achsel "all dieses chemische Zeug" aufzutragen, wo "so viele Rezeptoren, Lymphknoten und allerlei anderes" sitzen. Die Haut sei schließlich "das größte Organ des Körpers", erklärte sie weiter. Neben dem Verzicht auf Deo habe sie außerdem ihre Rasiergewohnheiten komplett aufgegeben: "Ich rasiere nichts mehr", sagte sie und schätzte, dass sie damit vor etwa 18 Monaten, vielleicht sogar vor zwei Jahren, aufgehört habe. Zugleich betonte die Sängerin eine entspannte Haltung zu unterschiedlichen Körperpflege-Routinen: "Jeder wie er will. Macht, was sich gut anfühlt – färbt es, rasiert es, was auch immer – aber für mich ist es einfach: 'Nah!'"

Privat ist Charlotte heute Mutter von drei Kindern und hat ein enges Verhältnis zu ihrer Familie. Doch das war nicht immer selbstverständlich, wie sie vor einigen Jahren offen zugab. In der Sendung "Life Stories" sprach die Sängerin über ihre schwierige Jugend und erzählte, dass sie mit 16 Jahren nach einem Streit mit ihrer Mutter für zwei Jahre den Kontakt abbrach. "Ich war in einem Alter, in dem ich alles besser wusste. Sie versuchten nur, mich zu beschützen, aber ich empfand es so, als würden sie mich zu sehr festhalten", gestand sie damals.

Getty Images Charlotte Church bei den Attitude Awards, Oktober 2024

Getty Images Charlotte Church, Musikerin

Getty Images Charlotte Church in London, Oktober 2010