Raye darf sich große Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abend machen: Die britische Sängerin geht als klare Favoritin in das Rennen um die 69. Grammy Awards. Bei der Bekanntgabe der Nominierungen am Montag landete sie mit insgesamt elf Chancen auf eine Trophäe an der Spitze. Damit zieht die Musikerin mit Beyoncé (45) gleich. Die US-Sängerin hatte 2025 den Rekord für die meisten Grammy-Nominierungen einer Künstlerin innerhalb eines Jahres aufgestellt. Ob Raye am Ende tatsächlich zahlreiche Preise abräumt, entscheidet sich am 7. Februar 2027 bei der Verleihung in Los Angeles. Leicht dürfte der Triumph jedoch nicht werden: In den wichtigsten Kategorien trifft die Musikerin auf einige der größten Namen der Branche. Zu ihrer prominenten Konkurrenz zählen unter anderem Rosalía (34), Taylor Swift (36), Bruno Mars (41), Olivia Rodrigo (23) und Phoebe Bridgers (32). Schon vor der Gala steht damit fest, dass Raye das Feld der Nominierten anführt und sich zugleich einen Platz in der Grammy-Geschichte gesichert hat.

Vor allem in den Hauptkategorien ist die 29-Jährige stark vertreten. Ihr Hit "Where Is My Husband!" hat sowohl als Aufnahme des Jahres als auch als Song des Jahres eine Chance auf den Sieg. Zudem schaffte es ihr Werk "This Music May Contain Hope." in die Kategorie Album des Jahres. Darüber hinaus wurde die Sängerin unter anderem für die beste Pop-Solodarbietung und das beste Pop-Gesangsalbum nominiert. Auch als Songwriterin des Jahres darf sie sich Hoffnungen machen. Mehrfach berücksichtigt wurde außerdem ihre Zusammenarbeit mit dem Filmkomponisten Hans Zimmer (69): "Click Clack Symphony" ist etwa als beste Pop-Duo/Gruppendarbietung, als bestes Musikvideo und für das beste Arrangement mit Instrumenten und Gesang im Rennen. Hinter der Spitzenreiterin folgt Rosalía mit neun Nominierungen. Ella Langley (27), Miranda Lambert (43), Olivia und Phoebe dürfen jeweils siebenmal auf einen Grammy hoffen und gehören damit ebenfalls zu den erfolgreichsten Nominierten des Jahres.

Schon ein Jahr zuvor hatte Raye deutlich gemacht, was sie mit ihrer Musik erreichen wollte. Im Gespräch mit E! News sagte sie damals: "Das Ziel ist es, Kunst zu sein und Musik zu machen, die ich liebe. Musik, die mir Schmetterlinge im Bauch bereitet. Das sind die Ziele, und das ist wirklich wunderschön." Für ihr damals angekündigtes Album hatte sie außerdem eine klare Klangvorstellung: "Ich möchte nicht, dass es wie ein Studioalbum klingt." Die Energie ihrer Live-Auftritte hatte sie begeistert. Auf der Bühne hatte sie sich besonders authentisch gefühlt. Der große finanzielle Gewinn hatte für Raye dabei nicht an erster Stelle gestanden. Trotz ihres musikalischen Aufstiegs hatte sie gegenüber Business Insider erklärt: "Es gibt Wege, schnell Geld zu verdienen, und es gibt Wege, Profit zu machen. Und glaubt mir, ich gehe diese Wege nicht. Wir kommen auf null heraus, und das ist wunderschön." Statt auf einen möglichst lukrativen Veröffentlichungsplan hatte die Sängerin auf Musik gesetzt, auf die sie stolz sein konnte. Künstlerische Zufriedenheit war ihr wichtiger gewesen als der schnelle Profit.

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Getty Images Die britische Sängerin und Songwriterin Raye bei der Time 100 Next Gala in New York

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Getty Images Beyoncé, 2024

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