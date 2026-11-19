25 Jahre Tokio Hotel: Anlässlich des Bandjubiläums blicken Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) gemeinsam auf einige Momente ihrer Karriere zurück. Bill verspricht einen ehrlichen Rückblick: "In der Doku gucken wir auch wirklich auf die dunklen Seiten und auch mal die schwierigen Momente der Bandgeschichte zurück." In der neuen dreiteiligen ZDF-Dokumentation "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" öffnen die Musiker ihr Privatarchiv und thematisieren Mobbing, gewaltigen Druck und heftiges Stalking. Besonders beklemmend ist ein Kapitel aus dem Jahr 2008. Damals wurde die Band von vier Frauen aus Frankreich verfolgt und bedroht. Die Jungs fürchteten um ihr Leben. "Wir haben uns damals schusssichere Westen besorgt", enthüllt Georg in der Doku. Auch Tom erinnert an die Angst, die die Gruppe zu dieser Zeit begleitete: "Überall, wo wir hingekommen sind, war Ausnahmezustand. Wir hatten einfach Schiss. Wir hatten teilweise Angst um unser Leben. Der Druck, der wurde immer größer."

Die vier Stalkerinnen gaben sich den Namen Les Afghanes On Tour. Den Schilderungen zufolge lauerten sie den Musikern unter anderem vermummt in dunklen Straßen auf. Wie bedrohlich Bill die Lage damals wahrnahm, zeigt ein altes Video, das in der Dokumentation zu sehen ist. Darin sagt der Sänger: "Ich glaube, einer von uns wird jetzt erschossen." Aber auch die Kindheit der Zwillinge in Magdeburg wird Thema. Ihre Mutter Charlotte erzählt, dass Bill und Tom im Schulbus von älteren und stärkeren Jungs drangsaliert wurden. Schulfreundin und Georgs Ehefrau Susanne Listing ergänzt: "Es war schon so, dass sie bespuckt, beschimpft, und beleidigt wurden. Gerade auch Bill. Ist das jetzt ein Mädchen, ist das ein Junge? Ich glaube, da haben sie sich ein dickes Fell antrainieren müssen."

Aber auch viele Jahre später ist der Schutz der Privatsphäre ein Thema für Bill. Erst vor wenigen Wochen hatte er in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" von ungebetenen Besuchern vor seinem Zuhause berichtet. Deshalb hatte der Sänger auch seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft. "Ich stocke meine Security wieder auf, weil leider Leute meine Privatsphäre nicht akzeptieren und komische Leute hier wieder auftauchen", hatte er erklärt. Im Netz hatte Bill dafür allerdings nicht nur Rückhalt bekommen. Einige Fans hatten ihm vorgeworfen, durch öffentliche Einblicke in sein Haus selbst eine Mitschuld zu tragen. Der Musiker hatte darauf mit einer deutlichen Frage reagiert: "Warum kriege ich jetzt auf den Sack dafür, dass mich Deutsche belästigen?" Tom hatte sich hinter seinen Bruder gestellt und die Vorwürfe mit Spott kommentiert. Dass Bill sein Zuhause öffentlich gezeigt hatte, war für die Zwillinge jedenfalls keine Einladung zu unangekündigten Besuchen gewesen.

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Getty Images Tokio Hotel, 2005

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Getty Images Tokio Hotel, 2007

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