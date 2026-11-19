David O'Doherty blickt nach Russell Brands (51) Verurteilung mit anderen Augen auf ihre gemeinsamen Auftritte zurück. Gegenüber The Irish Times erinnerte sich der irische Comedian an das Edinburgh Festival Fringe im Jahr 2006. Während er hinter der Bühne auf seinen Soundcheck wartete, hörte er Abend für Abend, wie Russell sein Programm beendete. Der damals bereits durch die Big Brother-Nachshow bekannte Entertainer sprach zum Abschluss gezielt die Frauen im Publikum an. Seine Bekanntheit im Fernsehen lasse ihn möglicherweise unnahbar erscheinen, erklärte er. Wer ihn kennenlernen wolle, finde ihn nach der Show an der Bar. David empfand diese Einladung damals nicht als bedrohlich, weil sie zu Russells überzeichneter Bühnenfigur passte. Rückblickend bewertet er den Auftritt anders: "Ich glaube, damals hielt ich das wegen dieser cartoonhaften, geilen Cockney-Piraten-Persona nicht für unheimlich, aber rückblickend war auch das Teil des Tricks."

Auch die Komikerin Alison Spittle schilderte der Zeitung ihre Erfahrungen in der Branche. In mehr als 15 Jahren habe sie ein informelles Netzwerk kennengelernt, über das sich Frauen gegenseitig vor bestimmten Männern warnten. Freiberufliche Künstlerinnen hätten keine Personalabteilung, an die sie sich mit ihren Erfahrungen wenden könnten, erklärte Alison. Deshalb gäben sie untereinander konkrete Hinweise weiter – etwa, mit jemandem nicht allein Auto zu fahren oder mit einem bestimmten Künstler nicht gemeinsam aufzutreten. "Wir schreiben uns über WhatsApp oder schicken Sprachnachrichten, damit es keine sichtbare Aufzeichnung gibt und niemand einen Screenshot davon machen kann. Und wir erzählen es einander. Das ist alles, was wir tun können", sagte sie. Von Vergewaltigungsvorwürfen gegen Russell habe sie erstmals 2018 gehört, und zwar in Bühnenprogrammen männlicher Kollegen. Ihrer Einschätzung nach schützte ihn sein wirtschaftlicher Wert für die Unterhaltungsbranche lange. Sie selbst habe dagegen berufliche Möglichkeiten verloren, nachdem sie Missstände öffentlich angesprochen hatte.

Russell wurde Anfang November wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. David und Alison bezeichneten die während des Prozesses bekannt gewordenen Einzelheiten gegenüber The Irish Times als erschütternd. Bereits 2006 hatte Dannii Minogue (55) nach einem Besuch in Russells MTV-Sendung "1 Leicester Square" von unangenehmen Erlebnissen berichtet. Ihrer Schilderung zufolge bedrängte er sie, folgte ihr durch einen Korridor und fragte wiederholt nach ihrer Telefonnummer. David traf Russell zuletzt 2009 bei der Arbeit an einem TV-Piloten, der später nicht umgesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt sei Russell bereits ein einflussreicher Star gewesen, dessen besondere Wünsche Produktionsmitarbeiter erfüllen sollten. Für David veranschaulicht diese Erinnerung, wie stark erfolgreiche Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche umsorgt werden können.

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Getty Images Russell Brand, Komiker

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Getty Images Russell Brand bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

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