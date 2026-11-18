Hat Marc-Robin Wenz auf dem Promihof etwa Schmetterlinge im Bauch? In der siebten Folge der Realityshow verriet er Julia Römmelt (32), dass ihm Zoe Müllner ausgesprochen gut gefällt. Der Realitystar würde die Brünette gerne näher kennenlernen. Dabei haben es ihm sowohl ihr Aussehen als auch ihre Persönlichkeit angetan. Marc-Robin nimmt Zoe als liebevolle Frau wahr, die fest im Leben steht und mit der er sich ein Kennenlernen vorstellen könnte. Ob sie ähnlich empfindet, kann er bislang allerdings nicht einschätzen. Deshalb möchte er zunächst herausfinden, ob auch von ihrer Seite Interesse besteht. Bevor er den nächsten Schritt macht, hofft er auf ein deutliches Zeichen von Zoe. Bis dahin will er der möglichen Annäherung Zeit geben.

Mit Komplimenten hielt sich Marc-Robin im Gespräch mit Julia nicht zurück. "Sie hat in echt ein süßes und hübsches Gesicht und einen sexy Körper", schwärmte er in der Sendung. Doch seine Begeisterung reicht über die äußere Anziehung hinaus. Auch die Vorstellung, mit Zoe eine liebevolle Partnerschaft zu führen, spricht ihn an. "Man merkt, sie ist im Leben angekommen und wenn man sie datet, gibt sie viel Liebe. Das ist auch das, was ich will", erklärte er. Trotz seiner Schwärmerei möchte Marc-Robin das Kennenlernen ruhig angehen und nichts überstürzen. Erst einmal will er mehr über Zoe erfahren und schauen, wie gut sie zusammenpassen. "Ich finde sie richtig toll, aber will nicht direkt mit ihr rummachen", betonte er. Ein schneller körperlicher Flirt scheint für ihn damit vorerst nicht im Vordergrund zu stehen.

Die Initiative zu ergreifen, würde Marc-Robin nach eigenen Worten nicht schwerfallen. Für eine Annäherung wäre er durchaus bereit, auf Zoe zuzugehen. Gleichzeitig möchte er erkennen können, dass seine Bemühungen erwidert werden. Ein kleines Zeichen von ihr würde ihm bereits helfen, ihre Haltung besser einzuschätzen. "Ich hab kein Problem, zehn Schritte auf sie zuzumachen, aber wenn sie mir mal so ein, zwei Schritte entgegenkommen könnte, damit ich auch wüsste, woran ich bin ...", erklärte er in der Show. Bevor er sich weiter vorwagt, wünscht er sich also etwas Sicherheit darüber, ob Zoe ihn ebenfalls interessant findet. Ihre Sicht auf ein mögliches Kennenlernen blieb in der siebten Folge allerdings offen. Eine Reaktion auf Marc-Robins Geständnis bekamen die Zuschauer in der Episode noch nicht zu sehen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Marc-Robin Wenz und Zoe Müllner

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RTLZWEI Marc-Robin Wenz, Zoe Müllner und Julia Römmelt im Bett bei "Der Promihof" 2026

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