Christopher Meloni (65) wird als Elliot Stabler vorerst nicht noch einmal in "Law & Order: SVU" zu sehen sein. Der Schauspieler war am Donnerstag in der 600. Folge der NBC-Serie aufgetreten, doch dieses Comeback bleibt zunächst ein einmaliges Gastspiel. Showrunnerin Michele Fazekas bestätigte nach der Jubiläumsepisode gegenüber TVLine, dass Christopher im weiteren Verlauf der 28. Staffel kein weiteres Mal auftauchen wird. Für die Fans kommt es sogar noch dicker: Auch eine Romanze zwischen Stabler und Olivia Benson, gespielt von Mariska Hargitay (62), steht derzeit nicht auf dem Plan. Damit platzt vorerst die Hoffnung vieler Fans, die sich ein dauerhaftes Wiedersehen der beiden Ermittler gewünscht hatten.

Die ehemaligen Kollegen Benson und Stabler sind in der Folge "Obedience" wieder aufeinandergetroffen. Sie klären offene Angelegenheiten und arbeiten gemeinsam an einem belastenden Fall. Am Ende macht sich Stabler auf eine Reise nach Arizona und lädt Benson ein, ihn zu begleiten. Sie lehnt ab, und die beiden verabschieden sich voneinander. Wie es langfristig mit Christophers Figur weitergeht, ließ die Showrunnerin allerdings offen. Elliot Stabler müsse vorerst allein mit sich ins Reine kommen.

Christopher gehörte zwölf Staffeln lang zum festen Cast von "Law & Order: SVU", bevor er die Serie 2012 verließ. In den vergangenen Jahren kehrte er jedoch immer wieder für Gastauftritte zurück und stand dabei auch mit Mariska vor der Kamera. Darüber hinaus verkörperte er Stabler fünf Staffeln lang im Spin-off "Law & Order: Organized Crime", das 2026 eingestellt wurde. Mariska hatte noch vor einigen Monaten deutlich gemacht, dass sie sehr gern wieder mit ihrem langjährigen Serienpartner zusammenarbeiten würde. Auch eine erneute Annäherung ihrer beiden Figuren hatte sie sich gewünscht.

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Imago Christopher Meloni bei Dreharbeiten zu "Law & Order: SVU" in Tribeca

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Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei der Premiere von "My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay" beim Tribeca Festival 2025

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