Semino Rossi (64) startet bald seine große Weihnachtstour, doch zu Hause läuft seine Musik offenbar kaum. Wie der Schlagersänger jetzt in der MDR-Talkshow "Riverboat" verriet, haben seine beiden Töchter einen ganz anderen Musikgeschmack als seine Fans. "Sie konsumieren meine Musik nicht, aber manchmal sagen sie: 'Ich habe dich auf YouTube gesehen. Dieses Lied gefällt mir sehr gut'", erzählte der Musiker in der Sendung. Ganz gleichgültig ist den beiden das Schaffen ihres berühmten Vaters also nicht. Seine Songs gehören bei ihnen nur nicht zum Alltag. Das Geständnis kommt nur wenige Tage, bevor Semino mit seiner "Feliz Navidad"-Tour loslegt. Zwischen dem 19. November und dem 20. Dezember stehen für ihn Auftritte in insgesamt 17 Städten in Deutschland und der Schweiz auf dem Programm. Damit ist der Sänger mehrere Wochen auf Tour, ehe er pünktlich zu den Feiertagen wieder nach Hause zurückkehrt.

Trotz der unterschiedlichen Vorlieben wird es bei Familie Rossi an Weihnachten durchaus musikalisch. In seiner österreichischen Wahlheimat kommen an den Feiertagen alle zusammen und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Die Begleitung übernehmen dabei seine Töchter am Klavier. "Meine beiden Töchter spielen Piano und wir singen gemeinsam ein oder zwei Lieder – auf Spanisch, selbstverständlich", beschrieb der gebürtige Argentinier das Familienritual bei "Riverboat". Beim Fest erklingen also Lieder in der Muttersprache des Sängers. Seine eigenen Hits stehen bei den Töchtern zwar sonst eher selten auf der Playlist. An den Feiertagen wird aber trotzdem gemeinsam musiziert. So kommt die Familie zumindest an Weihnachten musikalisch zusammen – ganz ohne große Bühne oder Scheinwerfer. Statt vor einem riesigen Publikum zu stehen, verbringt der Schlagerstar die Feiertage im Kreise seiner Liebsten und stimmt gemeinsam mit ihnen Weihnachtslieder an.

Gerade mit Blick auf die mehrwöchige Tour ist dem Sänger der Rückhalt seiner Familie besonders wichtig. "Ich habe eine große Freude, weil ich eine wunderschöne Familie habe, die mich unterstützt", betonte er in der Talkshow. Inzwischen ist Semino sogar dreifacher Großvater. Da seine Töchter in derselben Straße wie er wohnen, sieht er seine Enkelkinder regelmäßig. Dass die Rolle als Opa ganz schön anstrengend sein kann, gab der Entertainer dabei mit einem Augenzwinkern zu. "Ich habe gedacht, Opa zu sein, ist etwas für alte Leute. Stimmt nicht. Du musst fit sein. Sie machen dich an einem Nachmittag fertig", erzählte er lachend über seinen Alltag mit den Kleinen. Neben den Vorbereitungen und Auftritten für seine Weihnachtstour ist der Musiker auch abseits der Bühne gut eingespannt. Dank der räumlichen Nähe zu seinen Töchtern und Enkeln kann er jedoch problemlos Zeit mit seiner Familie verbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi beim "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!" in der Westfalenhalle, Dortmund, Oktober 2025

Anzeige Anzeige