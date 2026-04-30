Schock für Fans: "Law & Order: Organized Crime" endet

Schlechte Neuigkeiten für alle Fans von "Law & Order: Organized Crime": Die Serie wird laut kino.de nach fünf Staffeln eingestellt. Eine sechste Staffel wird es offiziell nicht geben. Damit endet auch das Kapitel um Detective Elliot Stabler, den Hauptcharakter des Spin-offs. Gleichzeitig verabschiedet sich Darsteller Christopher Meloni (65) von seiner Kultrolle – zumindest in der Hauptrolle. Für seine langjährigen Fans fand er dabei bewegende Worte: In einem Statement dankte er ihnen ausdrücklich für ihre jahrelange Unterstützung und bezeichnete seine Zeit als Stabler als "großartige Reise".

Ganz aus dem "Law & Order"-Universum verschwinden wird Christopher Meloni alias Elliot Stabler aber nicht. Gastauftritte in "Law & Order: Special Victims Unit" sollen weiterhin möglich sein – eine feste Hauptrolle wird er dort aber nicht übernehmen. Andere Ableger des erfolgreichen Franchises, darunter eben "Special Victims Unit", laufen unterdessen weiter.

Christopher Meloni hatte die Figur des Elliot Stabler bereits 1999 zum ersten Mal verkörpert und prägte sie über viele Jahre hinweg. Für das Spin-off "Law & Order: Organized Crime" kehrte er ab 2021 in einer Hauptrolle zurück. Die Serie lief zunächst beim US-Sender NBC, bevor sie später zum Streamingdienst Peacock wechselte. In fünf Staffeln baute sich das Spin-off eine eigene Identität innerhalb des Franchises auf – nun ist damit endgültig Schluss.

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ActionPress / Splash News Christopher Meloni am "Law and Order: Organized Crime"-Set

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Getty Images Christopher Meloni bei der Premiere von "Snatched"

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Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei der Premiere von "My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay" beim Tribeca Festival 2025

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