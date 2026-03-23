Emotional am Limit: "Outlander"-Stars brauchten eine Pause

Nach den Dreharbeiten zur achten und finalen Staffel von Outlander gönnte sich Caitriona Balfe (46) eine wohlverdiente Auszeit. Die Schauspielerin, die seit 2014 die Rolle der Claire in der beliebten Serie verkörpert, beschrieb die neunmonatige Produktion gegenüber dem Magazin People als "emotional sehr anstrengend". Auch ihr Co-Star Sam Heughan (45) sowie weitere Mitglieder der Besetzung benötigten nach Abschluss der Dreharbeiten eine Pause. Besonders die beiden Hauptdarsteller hätten bei den letzten Folgen "eine große Verantwortung" gespürt, "alles wieder in Ordnung zu bringen", was die Arbeit noch intensiver und herausfordernder gemacht habe.

Die Schauspieler griffen zu unterschiedlichen Methoden, um nach dem emotionalen Dreh wieder runterzukommen. "Wir haben alle direkt danach etwas unternommen", verriet Caitriona. Während sie sich zurückzog und eine Auszeit nahm, sei Sam im Himalaya klettern gewesen. Sophie Skelton reiste nach Afrika und Richard Rankin lernte das Fliegen. "Ich glaube, wir alle hatten diesen anfänglichen... ich würde nicht sagen Exorzisten-Moment, aber es geht um etwas Befreiendes", erklärte die Irin. Sie habe das Ganze verarbeiten und ihre Erfahrung mit der Figur würdigen wollen, "indem ich sie auf gesunde Weise losließ".

Bereits bei der Premiere der letzten Staffel Anfang März in New York zeigte sich, wie sehr die Dreharbeiten Caitriona mitgenommen hatten. "Ich bin in Tränen ausgebrochen. Dieser Moment war sehr, sehr emotional", erzählte sie gegenüber People. Als Erinnerungsstück an ihre jahrelange Zeit als Claire behielt sie die Ringe ihrer Serienfigur. "Ich war bei vielen Hochzeiten dabei. Ich habe viele Ehen geführt. Ich habe die Auszeichnungen verdient", sagte sie. Die finalen zehn Episoden von "Outlander" werden seit dem 6. März beim US-Sender Starz ausgestrahlt, in Deutschland hat Prime Video bereits erste Episoden zum Kauf bereitgestellt.

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Imago Sam Heughan, Sophie Skelton, Caitriona Balfe und Richard Rankin bei der Premiere von "Outlander" Staffel acht

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Imago Sam Heughan und Caitriona Balfe, Schauspieler

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Imago Caitriona Balfe, März 2026