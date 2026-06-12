15 Jahre später: Tyler Posey reflektiert "Teen Wolf"-Zeit

Fünfzehn Jahre ist es her, seit Teen Wolf erstmals auf die Bildschirme kam – und Tyler Posey (34), der in der Serie die Hauptrolle des Scott McCall spielte, blickt nun mit viel Emotion auf diese Zeit zurück. In einem Interview mit BuzzFeed spricht der Schauspieler über die Rolle, die ihn als jungen Mann geprägt hat, und über das, was die Serie für ihn so unvergesslich macht. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine Person: sein Co-Star Dylan O'Brien (34), der in der Serie seinen besten Freund Stiles spielte – und auch im echten Leben zu seinem engsten Freund wurde.

Schon beim Casting sei die Verbindung zwischen den beiden sofort spürbar gewesen, erinnert sich Tyler. "Normalerweise ist man sehr nervös, aber das war ich nicht. Ich hing einfach mit Dylan ab, und am Ende des Tages sagten wir beide: 'Wenn du das kriegst und ich das kriege, sollten wir zusammenziehen'", erzählt er. Schnell stellten sie fest, dass Tyler Gitarre spielt und Dylan Schlagzeug – und brachten ihre Instrumente mit ans Set. Am Set passten sie auch aufeinander auf. Da er wusste, dass "Teen Wolf" Dylans erstes großes Projekt war, wollte Tyler ihm eine besondere Erfahrung ermöglichen. "Ich wollte das für ihn sein – jemand, der zeigt, dass man ein guter Mensch sein, ein Schauspieler sein und für sich selbst einstehen kann", so der Schauspieler.

Tyler wurde 1991 geboren, ebenso wie Dylan, und war gerade einmal 19 Jahre alt, als "Teen Wolf" 2011 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Die Erfahrungen, die das Duo am Set sammelte, bleiben bis heute. Auch die Freundschaft der beiden hält noch, wie Tyler verrät: "Ich versuche, Dylan regelmäßig zu sehen, und wir reden so viel wir können. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so etwas haben werde. Es ist wirklich etwas Besonderes." 2017 endete "Teen Wolf" nach sechs Staffeln. Aktuell schmiedet Tyler jedoch Pläne für eine Neuauflage des Materials.

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Getty Images Tyler Posey im März 2023

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Getty Images Tyler Posey und Dylan O'Brien

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Getty Images Dylan O'Brien, Januar 2025