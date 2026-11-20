Laura Wontorra (37) zeigt ihren Babybauch so intim wie noch nie. Auf Instagram teilte die Sportmoderatorin jetzt mehrere Aufnahmen von einem Fotoshooting, bei dem sie auf einen lässigen Look setzt: Laura trägt eine offene Jeans und eine aufgeknöpfte Bluse, wodurch ihr nackter Babybauch gut zur Geltung kommt. Auf den Bildern lächelt sie in die Kamera und legt ihre Hände sanft auf ihren Bauch. Andere Schnappschüsse zeigen, wie sie liebevoll über ihre Kugel streicht. Darin wächst ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Riccardo Basile (35) heran. Die Moderatorin versah den Beitrag mit einer emotionalen Bildunterschrift: "Der größte Segen meines Lebens." Auch der werdende Vater ließ es sich nicht nehmen, auf den Post zu reagieren, und hinterließ ein Herz-Emoji.

Doch Riccardo ist nicht der Einzige, der sich in der Kommentarspalte zu Wort meldet. Auch Chryssanthi Kavazi (37), Stefano Zarrella (35), Sabine Lisicki (37) und Janin Ullmann (45) schickten Herz-Emojis unter den Beitrag. Lauras Fans sind ebenfalls hin und weg und schwärmen von der Ausstrahlung der werdenden Mutter. "Wunderschöne Fotos", schrieb ein Nutzer. "Wie schön glücklich sieht Laura aus?!", meinte ein anderer, und ein weiterer Follower fand: "Das steht ihr so gut!" Ein Fan staunte zudem über die sichtbare Veränderung: "Wow, dein Bäuchlein ist aber schnell gewachsen." Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft setzte Laura meist auf weite, lockere Outfits, die ihren Babybauch nicht direkt zur Schau stellen. Auch persönliche Einblicke in diese besondere Lebensphase gab die Moderatorin bislang nur selten.

Wie sehr Laura für Riccardo schwärmte, hatte sie zuletzt auch bei Grill den Henssler gezeigt. Bei der Aufzeichnung in Köln hatten die Ehrlich Brothers die Moderatorin spontan in ein Experiment eingebunden. Dafür sollte sie sich an einen besonders schönen Moment aus den vergangenen zwei Wochen erinnern und ihre positiven Gedanken in ein leeres Bierglas schicken. Als das Glas plötzlich zersprang, rief Laura erschrocken: "Oh mein Gott!" Die Zauberkünstler nutzten die Gelegenheit prompt für eine Anspielung auf Riccardo. "Ich weiß nicht, an was du gedacht hast, aber dein neuer Freund ist ein Knaller", sagte einer der Brüder. Laura strahlte und erwiderte ohne Zögern: "Finde ich auch!" Welchen schönen Augenblick sie sich für das Experiment in Erinnerung gerufen hatte, verriet sie allerdings nicht.

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Imago Laura Wontorra auf dem roten Teppich beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Oktober 2026

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