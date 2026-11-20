Joan Tarshis will verhindern, dass Bill Cosby (89) möglicherweise Immobilien verkauft oder überträgt, bevor offene Forderungen beglichen sind. Die Frau, die dem Schauspieler sexuellen Missbrauch vorwirft, hat am Dienstag bei Gericht beantragt, ihm den Verkauf oder die Übertragung seiner Häuser zu untersagen. Wie aus dem neuen Schriftsatz hervorgeht, richtet sich der Blick vor allem auf eines von Bills Häusern in New York City. Berichten zufolge wurde der Angebotspreis für das Haus zuletzt deutlich gesenkt. Statt für knapp 6,4 Millionen Euro werde das Objekt inzwischen für etwa 4,5 Millionen Euro angeboten. Wie aus dem neuen Schriftsatz hervorgeht, befürchtet Joan, dass das Immobilienvermögen beiseitegeschafft werden könnte. Sie will nach eigenen Angaben sicherstellen, dass Immobilienvermögen stattdessen zur Begleichung offener Urteile herangezogen werden kann. Ihre anwaltliche Vertretung begründet diese Sorge mit dem bisherigen Zahlungsverhalten des Schauspielers.

Konkret verweist Joans Anwalt auf ein Urteil aus Kalifornien. Dort waren Donna Motsinger 54 Millionen Euro zugesprochen worden. Von dieser Summe soll Bill bislang allerdings nichts gezahlt haben. Nach Ansicht der Antragstellerin sprechen seine bisherigen Handlungen daher gegen die Annahme, dass das Geld aus einem möglichen Verkauf des New Yorker Hauses zur Begleichung dieser Schuld verwendet werden würde. Joan selbst hatte Bill im Jahr 2023 verklagt. In ihrem Zivilverfahren wirft sie ihm vor, sie Anfang der 1970er-Jahre bei zwei verschiedenen Gelegenheiten unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Ein Vorfall soll sich im Umfeld eines Veranstaltungsorts auf Long Island ereignet haben, ein weiterer bei einem anderen Treffen. Bill wird in diesem Verfahren als mutmaßlicher Täter beschuldigt. Die Vorwürfe der Klägerin sind Gegenstand ihres Zivilverfahrens gegen den Schauspieler. Über ihren Antrag, den Hausverkauf zu stoppen, muss nun das Gericht entscheiden.

Joan ist nicht die Einzige, die derzeit juristisch gegen Bill vorgeht. Auch Donna versucht, die Vollstreckung ihres Millionenurteils voranzutreiben. Sie hat bei Gericht Beugehaft beantragt, weil der Schauspieler gerichtliche Anordnungen mutmaßlich missachtet haben soll. Dabei geht es nicht nur um die weiterhin ausstehende Zahlung. Donna wirft ihm außerdem vor, verlangte Informationen über seine Bankkonten, sein Einkommen und sein Vermögen nicht offengelegt zu haben. Für Januar 2027 ist in diesem Streit eine Anhörung angesetzt. Sollte Bill dort nicht erscheinen, fordert Donna zusätzlich einen Haftbefehl gegen ihn. Bislang wurde im Zusammenhang mit ihrem Antrag allerdings kein solcher Haftbefehl erlassen. Wie das Gericht über Donnas Forderungen entscheidet, ist bislang offen.

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Getty Images Bei einer Gerichtsverhandlung in Norristown: Bill Cosby verlässt den Gerichtssaal während sein Wiederaufnahmeverfahren läuft

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Getty Images Bill Cosby im September 2018

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