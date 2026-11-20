Nach dem Einbruch auf dem Anwesen von Chris Hemsworth (43) und Elsa Pataky (50) gibt es offenbar einen Ermittlungserfolg: Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 16-Jährigen, der sich nun wegen insgesamt sieben Delikten verantworten muss. Wie der australische Sender 9News berichtet, wird ihm unter anderem schwerer Wohnungseinbruch vorgeworfen. Diesen soll er in Begleitung und mit der Absicht begangen haben, etwas zu stehlen. Zudem soll er bewaffnet beziehungsweise maskiert aufgetreten sein, um eine Straftat zu begehen. Auch die unbefugte Nutzung von Fahrzeugen sowie Sachbeschädigung zählen zu den Vorwürfen. Auf freien Fuß kommt der Teenager vorerst nicht: Gegen Kaution wurde er nicht freigelassen, weshalb er bis auf Weiteres in Haft bleibt. Am 27. November soll er erneut vor Gericht erscheinen. Abgeschlossen ist der Fall damit allerdings noch nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich am 11. November im australischen Broken Head ereignet hatte, laufen weiter – auch zu weiteren Beteiligten.

Laut Polizeiangaben sollen in der Tatnacht insgesamt vier Personen auf das Grundstück der Hollywoodstars gelangt sein. Den Berichten zufolge entwendeten die Täter aus der Garage gleich drei Fahrzeuge: einen BYD, einen Ram und einen Raptor-Pick-up. Der Gesamtwert der Autos soll bei mehr als 60.000 australischen Dollar liegen. Lange blieben die Wagen allerdings nicht verschwunden. Die Polizei konnte sie später an drei unterschiedlichen Orten sicherstellen: in Coraki, Tabulam und Lennox Head. Anschließend stellte die Polizei die Fahrzeuge sicher, damit sie forensisch untersucht werden können. Besonders brisant: Elsa befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus. Die Schauspielerin wurde zunächst von bellenden Hunden aus dem Schlaf gerissen. Ob auch Chris in jener Nacht auf dem Anwesen war, ist bislang nicht bekannt. Weder der Schauspieler noch seine Frau haben sich bisher öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Was in jener Nacht genau passiert ist, zeigen die Aufnahmen der Überwachungskameras. Auf den Aufnahmen sind vier Männer zu erkennen, die mit Sturmhauben vermummt waren. Sie überwanden zunächst den vorderen Zaun des Anwesens und verschafften sich anschließend Zutritt zur Garage. Zwei der Eindringlinge sollen dabei Messer mitgeführt haben. Glücklicherweise wurde bei dem Einbruch niemand verletzt. Das Anwesen der Familie liegt südlich von Byron Bay im australischen Bundesstaat New South Wales. Die Region an der Ostküste ist die Heimat des Thor-Darstellers und seiner Liebsten. Chris und Elsa haben sich im Jahr 2010 das Jawort gegeben. Gemeinsam sind die beiden Eltern von drei Kindern: Tochter India Rose sowie den Zwillingen Sasha und Tristan.

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky, 2024

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Getty Images Chris Hemsworth bei der Premiere von "Crime 101" im The United Theatre in Los Angeles

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