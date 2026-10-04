Nach 27 Jahren: So sieht Trinity aus "Matrix" heute aus

Carrie-Anne Moss (59) wurde 1999 als Trinity im Science-Fiction-Erfolg Matrix an der Seite von Keanu Reeves (62) weltberühmt. 27 Jahre nach dem Kinostart zeigt sich die Schauspielerin nun mit einem deutlich veränderten Look. Während ihre Filmfigur damals vor allem für ihre dunkle Kurzhaarfrisur und ihre schwarzen Outfits bekannt war, trägt Carrie-Anne ihre dunklen Haare heute lang. Ihre Mähne reicht der Schauspielerin weit über die Schultern. Von dem kantigen Kurzhaarschnitt, der zum Markenzeichen ihrer Rolle wurde, ist nichts mehr zu sehen. Abgesehen von der neuen Haarlänge dürften Fans die Kanadierin, die Trinity auch in den späteren Teilen der Reihe verkörperte, jedoch sofort wiedererkennen: Ihre markanten Gesichtszüge haben sich kaum verändert.

Der erste "Matrix"-Film spielte Ende der 1990er-Jahre weltweit mehr als 400 Millionen US-Dollar ein und bedeutete für Carrie-Anne den endgültigen Durchbruch. In die Rolle der Trinity schlüpfte sie anschließend noch mehrfach: 2003 stand sie für "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions" vor der Kamera, 2021 folgte "Matrix Resurrections". Auch abseits der Kultreihe ist die Schauspielerin dem Filmgeschäft treu geblieben. 2025 war sie in der zweiten Staffel der Serie "Fubar" zu sehen, in der sie gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger (79) vor der Kamera stand. Und ihr Terminkalender bleibt gefüllt: Laut der Filmdatenbank IMDb befinden sich derzeit zwei weitere Projekte mit der Kanadierin in Vorbereitung. Langeweile dürfte also so schnell nicht aufkommen.

Bevor sie als Trinity zum Actionstar wurde, arbeitete Carrie-Anne zunächst als Model. Danach übernahm sie kleinere Rollen in Serien wie "Die Verschwörer", Baywatch, "Models Inc." und "Viper". Später war sie auch in Comicverfilmungen zu sehen: In 34 Folgen von "Jessica Jones" verkörperte sie die Anwältin Jeri Hogarth, außerdem war sie in den Marvel-Serien "Daredevil", "The Defenders" und "Iron Fist" zu sehen. Nur fünf Monate nach der Premiere von "Matrix" heiratete die Schauspielerin Steven Roy. Im November 2026 feiern die beiden ihren 27. Hochzeitstag – und damit fast genauso viele Ehejahre, wie der Film auf dem Buckel hat. Gemeinsam sind Carrie-Anne und Steven Eltern von drei Kindern: zwei Söhnen und einer Tochter.

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Imago Carrie-Anne Moss als Trinity und Keanu Reeves als Neo in "The Matrix", 1999

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Getty Images Carrie-Anne Moss bei der Premiere von "Yaga" beim Toronto International Film Festival, September 2026

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ActionPress Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in "Matrix Resurrections"