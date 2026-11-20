James Blunt (52) hatte bislang wenig für Realityshows übrig. Trotzdem war der Sänger im Oktober Teil einer solchen Sendung: Er trat in der zweiten Staffel des BBC-Formats "The Celebrity Traitors" an. Dass er überhaupt in dem schottischen Schloss mitmischte, hatte er seiner Ehefrau Sofia Wellesley zu verdanken. Die Juristin hatte ihn ohne sein Wissen für die Show angemeldet. Möglich wurde das durch ihre Freundschaft mit Moderatorin Claudia Winkleman. Auf die Frage, weshalb er sich zur Teilnahme entschieden habe, antwortete James kurz und bündig gegenüber Sunday Times: "Das habe ich nicht. Meine Frau hat es getan, weil sie mit Claudia befreundet ist." Im Gespräch mit The Guardian wurde er noch deutlicher: "Ich hatte mir geschworen, niemals bei einer Realityshow mitzumachen. Niemals. An diesen Vorsatz habe ich mich gehalten und ihn verinnerlicht. Mein Manager schlägt mir solche Formate nicht einmal vor. Aber meine Frau hat mich angemeldet, ohne mir etwas davon zu sagen. Und ich wünschte wirklich, sie hätte es nicht getan."

Eine weitere Teilnahme kommt für den Musiker nicht infrage. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die Art, wie die Sendung geschnitten wird. Unmittelbar nach den Dreharbeiten rund sechs Monate zuvor hatte er das Erlebnis noch positiver bewertet. "Bevor ich die Show im Fernsehen gesehen habe, war ich optimistisch. Doch als ich sie letzten Monat sah, war ich weniger positiv gestimmt, weil sie so stark geschnitten ist", sagte er gegenüber Sunday Times. Er ergänzte: "Natürlich müssen sie die Aufnahmen eines ganzen Tages in eine Stunde packen. Dabei geht allerdings viel Kontext verloren. Das war frustrierend." Ganz uneigennützig war seine Teilnahme jedoch nicht. James räumte ein, die Sendung auch als Werbeplattform für sein Album "Airplane Mode" genutzt zu haben. Tatsächlich schaffte es die Platte kurz nach der Ausstrahlung auf Platz eins der britischen Charts. Das war ihm mit einem Album zuletzt 2007 gelungen. Den Sieg bei "The Celebrity Traitors" sicherten sich hingegen Comedian Romesh Ranganathan und Schauspieler Sebastian Croft. James verpasste damit nur knapp die Gelegenheit, einen Teil des Preisgeldes für die von ihm ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation zu gewinnen.

Nicht allein die spätere Darstellung im Fernsehen sorgte bei James für Unmut. Auch die angespannte Atmosphäre während der Dreharbeiten setzte ihm zu. Besonders die Diskussionsrunden am Tisch empfand er als unangenehm. Um die Kandidaten vor diesen Gesprächen zusätzlich zu verunsichern, spielten die Produzenten den düsteren Song "The Hanging Tree" aus Die Tribute von Panem ab. Wie sehr ihn diese Situation belastet hatte, wurde Sofia erst nach Abschluss der Dreharbeiten bewusst: Als James die Melodie später erneut hörte, begann er zu schwitzen und zu zittern. Abseits seines unfreiwilligen Reality-TV-Ausflugs sorgte das Ehepaar zuletzt mit einer ungewöhnlichen Valentinstagsaktion für Schlagzeilen. James ließ 100.000 rote Rosenblätter aus einem gemieteten Hubschrauber über Sofia im heimischen Garten regnen. Die Reaktion seiner Frau fiel laut seiner Schilderung allerdings eher verhalten aus: Sie fand die aufwendige Überraschung lediglich in Ordnung.

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Getty Images James Blunt und Sofia Wellesley, Mai 2022

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Getty Images James Blunt im September 2022

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