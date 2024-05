Im "Let's Dance"-Halbfinale! Ann-Kathrin ist total verwirrt

Damit hat Ann-Kathrin Bendixen wohl im Leben nicht gerechnet! Eigentlich musste die Influencerin der beliebten Tanzshow Let's Dance bereits Lebewohl sagen. Dann musste Tony Bauer (28) seinen Platz aber gesundheitsbedingt aufgeben und Affe durfte gemeinsam mit Valentin Lusin (37) zurückkehren. Die Zuschauer haben Ann-Kathrin nun sogar bis ins Halbfinale getragen – das kann sie gar nicht fassen. "Ich weiß nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, dass ich jetzt auf einmal im Halbfinale stehe. Natürlich freue ich mich, aber ich habe so eine innere Verwirrung, dass das jetzt einfach wirklich passiert ist", äußert sie sich im Anschluss des Viertelfinales gegenüber RTL total baff.

"Wir sind immer Letzter und kommen irgendwie immer weiter. Also die Leute scheinen dich zu lieben", erklärt Valentin im Interview mit dem Sender an seinen Schützling gewandt. Er selbst müsse das "Ganze erst mal verarbeiten" und habe selbst nicht mit dem Einzug ins Halbfinale gerechnet. Ann-Kathrin scheint allerdings eher zu glauben, dass es an dem frischgebackenen Papa liege. Sie wirft ein: "Oder dich." Dass sie sich inzwischen deutlich verbessert hat, sieht aber auch die Internetbekanntheit ein: "Für mich waren das die stärksten Tänze, die ich hatte." Die harte Kritik, die insbesondere von Joachim Llambi (59) ausgeht, habe sie demnach "getroffen".

"Das war für mich nicht halbfinalwürdig", lauteten Llambis harsche Worte. Zwar fand auch er einige positive Aspekte und lobte Ann-Kathrin dafür, dass es einige "sehr gute Passagen" gegeben habe. Gestört habe ihn aber dennoch die "falsche Fußarbeit" der Kandidatin. Im Anschluss an die Sendung meldete sich der Juror noch auf Instagram bezüglich des Ausscheidens von Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) zu Wort: "Tänzerisch hätten sie es locker erreichen müssen, aber die Zuschauer haben sich für vier andere Paare entschieden. Ich finde es sehr schade, dass Leistung nicht mehr so zählt." Viele Zuschauer zeigen sich sicher, dass er mit dieser Aussage auf Ann-Kathrin anspielt.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Alexandru Ionel, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

