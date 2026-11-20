Roseanne Barr (74) gewährt ungewohnt intime Einblicke in ihr Liebesleben. In der neuen Folge des Podcasts "Your Mom's House" verriet die Schauspielerin Gastgeberin Christina Pazsitzky, dass sie bereits seit 14 Jahren keinen Sex mehr hatte. Sexuelles Interesse oder Verlangen verspüre sie heute nicht mehr. Gelegentlich komme Roseanne zwar noch ein entsprechender Gedanke, doch dieser sei genauso schnell wieder verschwunden. "Mit 73 habe ich jetzt eben keinen solchen Sexualtrieb mehr", erklärte die Komikerin ihre Abstinenz. Einen Verlust sieht Roseanne darin allerdings nicht. Im Gegenteil: Den Verzicht empfindet sie mittlerweile als regelrechte Befreiung. Sie bezeichnete ihn sogar als "das Beste" für sich. Seit sie enthaltsam lebe, habe sie ihre Klarheit zurückgewonnen. Nun habe sie endlich Zeit, über die Welt nachzudenken – und darüber, wie sie diese besser machen könne.

Dem Rat, Hormone einzunehmen, will Roseanne nicht folgen. "Warum? Mein Sextrieb hat mich alles gekostet", stellte sie im Podcast klar. Ihre frühere Fixierung auf Sex beschrieb sie dabei gewohnt drastisch: Sie sei einst "süchtig nach Schwänzen" gewesen und habe deshalb sogar an einem Zwölf-Schritte-Programm teilnehmen müssen. Ganz ohne Partner war sie in den vergangenen Jahren allerdings nicht. Sie sei noch sieben Jahre lang mit jemandem liiert gewesen, intim sei sie mit dieser Person aber nicht geworden. Insgesamt sei sie nun seit 14 Jahren von ihrer einstigen sexuellen Fixierung "deprogrammiert", erzählte Roseanne. Dass sie heute keinerlei körperliches Verlangen mehr verspüre, analysierte die Schauspielerin zugleich mit derbem Humor. Ihre Vagina habe sich vermutlich längst in sich zusammengezogen und könne sich gar nicht mehr öffnen, witzelte sie.

Mit ihrem offenen Geständnis ist Roseanne nicht allein: Erst eine Woche zuvor hatte ihr Ex-Mann Tom Arnold (67) Ähnliches über sich verraten. Gegenüber Page Six erklärte der Schauspieler, seit fast zehn Jahren kein Date mehr gehabt zu haben – unter anderem, weil er Frauen seines Alters zeitweise als "widerlich" empfand. Tom und Roseanne waren von 1990 bis 1994 miteinander verheiratet. Rückblickend bezeichnete die Schauspielerin diese Ehe im Podcast als einen "riesigen Fehler". Dennoch sei nicht alles zwischen ihnen schlecht gewesen. "Wir hatten Spaß, aber dann bekam das Ganze einen schrecklichen satanischen Beigeschmack", erinnerte sie sich. Über männliche Kollegen aus der Comedybranche im Allgemeinen fügte sie hinzu: "Ich liebe sie, aber sie sind keine normalen Männer."

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Getty Images Roseanne Barr im Paley Center for Media in New York City, 2018

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Getty Images Roseanne Barr im September 2018 in Beverly Hills, Kalifornien

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