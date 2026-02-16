Ann-Kathrin Bendixen entkommt Gletscherbruch in Neuseeland

Social-Media-Star Ann-Kathrin Bendixen steckt der Schock noch in den Knochen, als sie sich mit einem Bericht über ihre jüngsten Erlebnisse an ihre Follower wendet: Während ihrer aktuellen Bergtour in Neuseeland wagte sich die unter dem Namen "Affe auf Bike" bekannte Influencerin allein auf einen steilen Weg hinauf zu einem Gletscher – und wurde dort zur Augenzeugin eines dramatischen Unglücks. In ihrer Instagram-Story schildert Ann-Kathrin, wie der Weg immer steiler, rutschiger und anstrengender wurde, während sie sich weiter in Richtung Gipfel kämpfte. Oben angekommen, wo bereits Schnee lag und Minusgrade herrschten, erlebte sie dann einen Gletscherbruch in unmittelbarer Nähe: Mehrere Touristen wurden von den Eismassen "eingesogen", wie sie schildert – eine Frau blieb schwer verletzt und stark blutend zurück – ihre Arme und Beine schienen gebrochen zu sein.

Zuvor hatte die Weltreisende ihren Followern schon berichtet, wie sie sich auf dem Weg nach oben verlaufen hatte und weit abseits des eigentlichen Wanderpfads gelandet war. "Ich bin mittlerweile echt weit oben. Der Weg wird immer steiler, immer schwieriger. Es ist arschkalt", schnaufte Ann-Kathrin in die Kamera, während ihr Menschen entgegenkamen, die sie vor den eisigen Temperaturen warnten. Später stellte sie fassungslos fest, dass sie über einen Buschwald geklettert war, der gar nicht mehr zum offiziellen Track gehörte, und erzählte, wie es neben ihr steil bergab ging. "Ich dachte zwischenzeitlich, ich sterbe. Das war der schlimmste Track meines Lebens", fasste die Autorin zusammen. Später filmte sie noch den Einsatz eines Helikopters über dem Gletscher und berichtete hörbar aufgewühlt von den Ereignissen. Im Nachgang meldete sie, dass das Mädchen erfolgreich abgeholt worden sei und sie das Unglück voraussichtlich gut überstehen werde.

Die Extremsituation auf dem Berg schien bei der Influencerin einiges auszulösen. Ann-Kathrin spricht in ihren Clips darüber, wie oft sie das Gefühl habe, mit ihren Abenteuern am Rande des Möglichen unterwegs zu sein und dabei doch immer noch einmal davonzukommen. Sie erzählt, dass sie sich manchmal frage, welches Glück sie im Leben habe, und spricht von Schutzengeln, die offenbar gut auf sie aufpassen würden. Die Reisende, die in der Vergangenheit immer wieder über Risiken und Vorurteile beim Unterwegssein als Frau berichtet hat, zeigt auch dieses Mal, dass sie gefährliche Momente nicht verschweigt, sondern offen mit ihrer Community teilt. Zwischen atemberaubenden Landschaftsbildern gibt sie damit regelmäßig Einblicke in ihre sehr persönliche Mischung aus Fernweh, Freiheitsdrang und dem dringend nötigen Respekt vor den Kräften der Natur.

affe_auf_bike Influencerin Ann-Kathrin Bendixen in Neuseeland, Februar 2026

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und Bubu beim Camping

