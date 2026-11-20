Pünktlich zum Start in die Weihnachtssaison feiert ein echter Klassiker sein Comeback: Der Wham!-Hit "Last Christmas" ist erneut in den US-Charts vertreten. Wie aus der aktuellen Ausgabe der Billboard Hot 100 hervorgeht, steigt der Song aus dem Jahr 1984 auf Platz 37 ein. Damit lässt das Duo aus George Michael (†53) und Andrew Ridgeley (63) sogar Mariah Carey (57) hinter sich. Ihr Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You" kehrt in derselben Woche ebenfalls in die Hitliste zurück, landet allerdings nur auf Rang 39. George Michael hatte "Last Christmas" damals selbst geschrieben und produziert. Für "Last Christmas" ist die erneute Platzierung ein weiteres Kapitel seiner bemerkenswerten Chartgeschichte. Erst im Dezember 2025 hatte der Titel mit Rang zwei seine bislang beste Position in den USA erreicht. Das gelang ihm mehr als 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung.

Hinter der fröhlichen Melodie verbirgt sich allerdings eine traurige Geschichte. Der Song handelt von Liebeskummer, Zurückweisung und dem Versuch, nach einer gescheiterten Beziehung wieder nach vorn zu blicken. Darin verschenkt jemand zu Weihnachten sein Herz und wird bitter enttäuscht. Ein Jahr später fasst die Person den Entschluss, ihre Liebe künftig jemandem zu schenken, der sie wirklich verdient. George kam die Idee Anfang 1984, als Wham! gerade seinen großen Durchbruch feierte. Die Melodie soll ihm eingefallen sein, während er gemeinsam mit Andrew zu Hause ein Fußballspiel verfolgte. Andrew war von dem fertigen Stück sofort begeistert, wie er People verriet: "Als ich es zum ersten Mal hörte, war es einfach umwerfend", sagte er 2023 im Gespräch mit dem Magazin. An der Spitze der Billboard Hot 100 stand "Last Christmas" in den USA bislang allerdings noch nie. Wie weit es der Weihnachtshit in dieser Saison nach oben schafft, bleibt abzuwarten.

Auch in Großbritannien blieb "Last Christmas" zunächst der Sprung an die Chartspitze verwehrt. Bei der Veröffentlichung im Dezember 1984 stand Band Aid mit "Do They Know It's Christmas?" dem Erfolg auf Platz eins im Weg. Erst im Januar 2021 schaffte es Wham! mit dem Klassiker an die Spitze der regulären britischen Singlecharts. Im Dezember 2023 folgte schließlich ein weiterer Meilenstein: Zum ersten Mal wurde der Song zur offiziellen britischen Weihnachtsnummer eins. Damit erfüllte sich Georges ursprünglicher Wunsch: einen Weihnachtssong zu schreiben, der die Charts anführt. Der Sänger starb am ersten Weihnachtsfeiertag 2016. Andrew kommentierte den Erfolg damals gegenüber Official Charts mit den Worten: "Mission erfüllt!" Welches persönliche Erlebnis George zu dem traurigen Text inspiriert haben könnte, ist bis heute nicht bekannt. Auch Andrew hat darauf keine Antwort. "Ich habe ihn tatsächlich nie gefragt", verriet er gegenüber ABC Audio.

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ActionPress George Michael und Andrew Ridgeley als Popgruppe Wham!

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Getty Images Andrew Ridgeley, ehemaliges Mitglied von "Wham!"

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