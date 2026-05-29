Verlässt Dorit die "Real Housewives of Beverly Hills"?

Seit Tagen spekulieren Fans, ob Dorit Kemsley nach neun Staffeln ihren Platz bei The Real Housewives of Beverly Hills verlieren könnte. Ein anonymes Blind Item hatte laut dem Magazin Us Weekly genau das behauptet und zugleich angekündigt, dass Kyle Richards (57), Erika Jayne, Sutton Stracke (54), Bozoma Saint John (49) und Rachel Zoe (54) angeblich als Vollzeithausfrauen weitermachen, während Neuzugang Amanda Frances wohl nicht zurückkehren soll. Nun hat sich jedoch Showproduzent Alex Baskin selbst zu den Gerüchten geäußert: "Stimmt nicht." Das schrieb er jetzt in seiner Instagram-Story und dürfte damit vorerst für Ruhe sorgen.

Die Spekulationen nahmen unmittelbar nach dem Finale der 15. Staffel sowie dem dreiteiligen Reunion-Special Fahrt auf, in dem Dorit und Kyle erneut heftig aneinandergerieten. Eine offizielle Verlängerung für Staffel 16 steht zwar noch aus, doch laut Us Weekly gilt eine Fortsetzung als sehr wahrscheinlich. Sollte sich das bestätigen und Alex Baskins Statement Bestand haben, würde Dorit weiterhin gemeinsam mit Kyle und den anderen vor der Kamera stehen. Für Fans dürfte es damit wohl noch weitere Einblicke in das Leben der Luxusladys aus Beverly Hills geben.

Privat steckt Dorit derweil mitten in einer hitzigen Scheidung von Ex Paul "PK" Kemsley. Anfang des Monats warf PK ihr vor, fast eine Million Dollar für Luxusartikel ausgegeben zu haben, während die Familie angeblich mit der Hypothek zu kämpfen habe. Dorit kündigte gegenüber dem US-Format Extra an, bald öffentlich Stellung zu beziehen: "Ich denke, es wird auf alles eine Antwort geben. Wenn man eine Version oder ein Narrativ hört, gibt es immer eine andere Seite", so Dorit. "Es ist das Geld, das ich verdiene, für das ich arbeite. Nicht sein Geld."

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Der Cast der "Real Housewives of Beverly Hills" bei den People's Choice Awards 2021

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Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023