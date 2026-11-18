Samira Yavuz (32) ist schon jetzt voll in Weihnachtsstimmung und verteidigt ihren Christbaum mit vollem Einsatz. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Followern den bereits geschmückten Baum in ihrer Wohnung. Dabei fiel ihren Fans sofort auf: Das Modell ist zwar ziemlich hoch, aber außergewöhnlich schmal. Der Grund für die schlanke Linie ist der Standort, denn der Baum steht direkt neben einem bodentiefen Fenster. Ein breiteres Modell würde den Weg dorthin versperren. Einen anderen passenden Platz gebe es in ihrem Zuhause nicht, erklärte die zweifache Mutter nun in ihrer Story. Im Netz erntete der dünne Baum trotzdem einiges an Kritik und musste sich manch spöttischen Vergleich gefallen lassen. Samira steht allerdings selbstbewusst zu ihrem weihnachtlichen Schmuckstück. Mit einem Augenzwinkern richtete sie in ihrem jüngsten Clip einen klaren Appell an ihre Community: "Stoppt das Weihnachtsbaum-Mobbing!"

Der weiß beflockte Christbaum ist trotz seiner schmalen Silhouette üppig dekoriert. Warmweiße Lichter bringen ihn zum Leuchten, während dunkelgrüne und helle Kugeln zwischen den Zweigen hängen. Große weiße Schleifen oder Blüten, Schneeflocken und federartige Girlanden runden den winterlichen Look ab. Für Samira steht fest, dass die schmale Variante genau die richtige Wahl für sie ist. Ihr Baum sei schließlich groß und lasse sich im Handumdrehen schmücken. Außerdem komme sie so weiterhin problemlos an das Fenster. Die abfälligen Bemerkungen über die dünne Silhouette nimmt die Reality-TV-Bekanntheit mit einem Augenzwinkern und stellt in ihrer Story zugleich unmissverständlich klar: "Ich liebe den. Finde den schön." Eine treue Verbündete hat der Christbaum zudem offenbar in Tochter Nova gefunden, die das schlanke Prachtstück ebenfalls bereits ins Herz geschlossen zu haben scheint. "Offensichtlich hält Nova ne Beziehung zu dem Baum. Ich hab auch eine zu dem, auch wenn der dünn ist", verriet Samira. Mutter und Tochter stehen also geschlossen hinter ihrem Weihnachtsbaum.

Mit dem Schmücken war Samira, die Halloween mit ihrem Ex Serkan Yavuz (33) und den gemeinsamen Kindern verbrachte, bereits am Tag zuvor fertig geworden. Das Ergebnis findet sie nach eigenen Worten sehr süß. Einen vollständigen Eindruck von der festlich geschmückten Wohnung will sie ihren Followern später noch bei stimmungsvoller Abendbeleuchtung geben, wie sie in ihrer Story ankündigte. Zunächst wartet nach der Dekorationsaktion jedoch eine weniger besinnliche Aufgabe auf sie: Im Wohnbereich stapeln sich mehrere durchsichtige Aufbewahrungsboxen und Kartons, die nun wieder weggeräumt werden müssen. Sobald das Chaos beseitigt ist, kann Samira ihre weihnachtlich dekorierte Wohnung jedoch voll und ganz genießen – und sich in den kommenden Wochen an ihrer außergewöhnlichen Christbaumvariante erfreuen.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

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