MrBeast (28), der mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson heißt, hat sich mit seinem früheren Entwicklungsleiter Leroy Nabors auf eine Beilegung ihres Rechtsstreits verständigt. Wie laut The Hollywood Reporter aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, haben die Anwälte beider Seiten das zuständige Gericht jetzt über eine entsprechende Vereinbarung informiert. Im Mittelpunkt steht nun eine forensische Prüfung von Leroys Geräten und Konten. So soll sichergestellt werden, dass alle sensiblen Firmendaten vollständig entfernt wurden und nicht in die Hände Dritter gelangt sind. Erst wenn das festgelegte Prüfverfahren zur Zufriedenheit abgeschlossen ist, will die Firma des YouTubers ihre Klage freiwillig zurückziehen. Ganz vom Tisch ist die Sache damit allerdings nicht: Der Rückzug soll "ohne Präjudiz" erfolgen. Damit wäre eine erneute Klage zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich weiterhin möglich.

Leroy war 2023 zunächst als IT-Auftragnehmer für das Unternehmen tätig und übernahm später die Leitung des Entwicklungsteams. Laut Klageschrift soll er Tausende interne Dateien heruntergeladen haben, nachdem er erfahren hatte, dass ihm die Entlassung bevorstand. Darunter seien Finanzdaten, Angaben zu Investoren und Geschäftsvorgängen sowie Konzepte für erfolgreiche Videos gewesen. Zudem wurde ihm vorgeworfen, seinen Laptop danach gelöscht zu haben. Den umfangreichen Download soll er als gewöhnliches "Backup" im "normalen Geschäftsverlauf" bezeichnet haben. Eine Rückgabe der Unterlagen habe er jedoch verweigert. Bei einer internen Untersuchung seien außerdem mehrere versteckte Kameras in den Büroräumen aufgetaucht. An den Servern wurde zudem ein Gerät entdeckt, über das ein Fernzugriff auf das Firmennetzwerk möglich gewesen sei. MrBeasts Unternehmen äußerte den Verdacht, Leroy habe diese Technik installiert. Die Klage umfasste unter anderem Vorwürfe der Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und des Vertragsbruchs. Gefordert wurde Schadenersatz in nicht genannter Höhe.

Für MrBeasts Unternehmen ist es nicht der einzige Rechtsstreit mit früheren Beschäftigten. Eine ehemalige Social-Media-Mitarbeiterin verklagte den Content Creator und seine Firma unter anderem wegen sexueller Belästigung, Benachteiligung nach einer internen Beschwerde und ihrer späteren Entlassung. Darüber hinaus erhob die Frau einen weiteren schweren Vorwurf: Während ihrer Entbindung sei sie dazu gedrängt worden, an einer Telefonkonferenz teilzunehmen. Auch über ihre gesetzlichen Rechte rund um den Mutterschutz habe das Unternehmen sie demnach nicht informiert. MrBeasts Seite wies diese Anschuldigungen zurück. Nachrichten, Unternehmensunterlagen sowie Aussagen von Zeugen würden der Darstellung der ehemaligen Mitarbeiterin widersprechen, hieß es vonseiten des YouTubers und seiner Firma.

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Getty Images MrBeast alias Jimmy Donaldson zu Gast bei "Fox & Friends" in New York

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Getty Images Jimmy Donaldson, bekannt als MrBeast, besucht das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford

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