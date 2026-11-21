Kerry Katonas (46) Tochter Heidi hat ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihr Verhältnis zu ihrem Vater Mark Croft gegeben. Auf TikTok beantwortete sie in einer offenen Fragerunde die Fragen ihrer Follower, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Dabei wollte ein Nutzer wissen, ob sie Kontakt zu ihrem Vater habe. Die 19-Jährige antwortete knapp: "Nein, habe ich nicht." Wie sie erklärte, habe Mark über viele Jahre hinweg keinen Kontakt zu ihr gewollt. Erst seit ihrem 17. Geburtstag melde er sich gelegentlich bei ihr. Allerdings beschränke sich das auf zwei Nachrichten pro Jahr: eine zu ihrem Geburtstag und eine weitere zu Weihnachten. Heidi antworte darauf nicht mit Worten, sondern reagiere lediglich mit einem Herz-Emoji. Abgesehen davon hätten die beiden derzeit keinen Kontakt.

Dass sich daran vorerst nichts ändern soll, hat Heidi, die offiziell seinen Nachnamen trägt, nach eigenen Angaben selbst entschieden. Als Mark vor einiger Zeit erneut versucht habe, Kontakt zu ihr aufzunehmen, habe sie sich dagegen ausgesprochen. "Jetzt liegt die Entscheidung bei mir. Als ich jünger war, hat er entschieden. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Phase, in der er wieder auf mich zugekommen ist, aber ich habe mich entschieden, darauf nicht einzugehen", erklärte sie in dem TikTok-Video. Ihre Haltung machte sie mit einer deutlichen Frage an ihren Vater klar: "Wenn du mich nicht wolltest, als ich zwei Jahre alt war, was gibt dir dann das Recht zu glauben, dass du mich jetzt haben kannst?" In den Kommentaren erhielt Heidi viel Zuspruch für ihre ruhige und sachliche Art, mit dem schwierigen Thema umzugehen. Zahlreiche TikTok-Nutzer lobten ihre Reife und bedankten sich dafür, dass sie so offen über ihre Familienverhältnisse gesprochen hatte.

Kerry und Mark kamen 2005 zusammen und heirateten zwei Jahre später. Im Februar 2010 trennten sich die beiden, die Scheidung folgte im September 2011. Neben Heidi haben sie einen gemeinsamen Sohn namens Max, der inzwischen 18 Jahre alt ist. Bereits im September hatte Heidi das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater auf TikTok thematisiert, damals allerdings mit einem humorvollen Video. Darin bewegte sie die Lippen zu Kanye Wests (49) Song "Can't Tell Me Nothing" und versah den Clip mit den Worten über ihre Mutter: "Wenn meine Mutter versucht, mir Beziehungstipps zu geben, obwohl sie buchstäblich meinen Vater geheiratet hat." Kerry ist Mutter von insgesamt fünf Kindern aus drei Ehen. In der Vergangenheit hatte die Sängerin offen darüber gesprochen, dass ihre Beziehung zu Mark von finanziellen Schwierigkeiten und gegenseitigen Untreuevorwürfen geprägt gewesen sei. Zudem habe sie während dieser Zeit mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt.

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Imago Heidi Elizabeth Croft und Kerry Katona bei den Inspiration Awards For Women am 22. März 2024 in London

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Imago Kerry Katona und Mark Croft beim Konzert von The Nolans im Manchester Apollo Theatre am 13. Oktober 2009

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