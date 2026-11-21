Michael Jackson (†50) hatte so viele Fans wie kaum ein anderer Star – und das bekam auch sein ehemaliger Bodyguard Simon Newton deutlich zu spüren. Im Interview mit Daily Mail blickt der Sicherheitsexperte auf seinen Einsatz für den King of Pop im Jahr 2006 zurück. In seiner rund 17 Jahre langen Karriere passte Simon zwar auch auf Kendall Jenner (31), Rita Ora (35) und Kate Moss (52) auf, doch der Auftrag für Michael war sein härtester Job. Das lag nicht an dem Sänger selbst, sondern an dem riesigen Andrang der Anhänger, der nie abriss. Manche Fans mieteten sich sogar für den ganzen Tag ein Taxi, um dem Wagen des gefeierten Musikers jederzeit hinterherfahren zu können. Selbst ein fünfköpfiges Sicherheitsteam war angesichts dieser Menschenmassen kaum ausreichend, berichtet Simon.

Wo auch immer Michael auftauchte, warteten die Fans bereits. Sie belagerten Veranstaltungsorte und das Hotel des Teams. "Das war die größte Anzahl an Fans, die ich je bei einem Auftrag erlebt habe", erinnert sich der Ex-Bodyguard. Gefährlich oder aggressiv seien die Anhänger jedoch nicht gewesen, sondern vor allem unglaublich aufgeregt. Vor allem ihre Hartnäckigkeit und ständige Anwesenheit machten den Einsatz zu einer Herausforderung. Ganz andere Risiken kannte Simon aus seiner früheren Arbeit für nahöstliche Königshäuser, bei denen Raub und Entführungen drohten. Bei seinen Promiaufträgen hielten ihn dagegen die meist friedlichen, aber übereifrigen Fans auf Trab, während er auf Michael selbst nichts kommen lässt: "Als Mensch war er großartig, aber die Menge war entsetzlich."

Bevor Simon in die Welt der Stars eintauchte, diente er vier Jahre lang als Soldat in Kanada und im Irak. Nach Jobs für diverse Prominente und wohlhabende Geschäftsleute beendete er 2018 nach einem Auftrag für Bella Hadid (30) seine Bodyguardkarriere. Die Arbeit begeisterte ihn nicht mehr, gestand Simon, und ständige Kurzreisen machten ein Privatleben unmöglich. Heute steht der Engländer selbst als Schauspieler vor der Kamera. Erste Erfahrungen sammelte er bereits 2010 an der Seite von Matt Damon (56) in dem Film "Green Zone".

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Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

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Getty Images Ex-Bodyguard Simon Newton bei der UK-Premiere von "Rise Of The Footsoldier: Retribution" in London, August 2026

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