Greg Wise (60) gewährt seltene Einblicke in eine der dunkelsten Phasen seines Lebens. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches "Grief Talking" sprach der Schauspieler mit The Observer über den Tod seiner Schwester Clare und die tiefe Trauer, die ihn danach erfasste. Clare erhielt bereits in ihren Vierzigern die Diagnose Brustkrebs. Im weiteren Verlauf griff die Erkrankung auch ihre Knochen an. Im September 2016 verlor sie im Alter von gerade einmal 51 Jahren den Kampf gegen die Krankheit. Während ihrer letzten drei Lebensmonate lebte Greg bei ihr und übernahm die Pflege rund um die Uhr. Nach ihrem Tod habe er auf ganz unterschiedliche Weise zu kämpfen gehabt, schildert er in dem Gespräch. Dabei spricht er nicht nur über Depressionen, sondern auch offen über sein problematisches Verhältnis zu Alkohol. Seine Erfahrungen mit Verlust, seelischen Belastungen und nie verarbeiteten Verletzungen hat der Brite nun in seinem Buch niedergeschrieben.

Im Interview beschreibt Greg, wie einsam man sich in schwerer Trauer fühlen könne: "Wenn man in tiefer Trauer steckt, glaubt man unter anderem, dass niemand jemals etwas Vergleichbares empfunden hat. Wir glauben, dass uns niemand verstehen wird." Gleichzeitig habe ihm der Verlust gezeigt, dass viele Menschen unsichtbare Lasten mit sich herumschleppen. "Aber jeder, an dem wir auf der Straße vorbeigehen, trägt etwas mit sich herum, und manche tragen chronische, uralte Verletzungen. Möglicherweise wurden sie über Generationen weitergegeben, ohne jemals aufgearbeitet worden zu sein", erklärt er gegenüber The Observer. Auch seine früheren Probleme mit Alkohol spricht der Schauspieler offen an. Zeitweise habe der Alkoholkonsum eine erhebliche Belastung für ihn dargestellt: "Das Trinken war ein riesiges Problem, als ich mit der Schauspielerei anfing." Seinen damaligen Zustand führt Greg auch auf seine schwierige Kindheit zurück: "Ich war ein chaotisches, chaotisches Produkt einer chaotischen Kindheit. Dann kam die Erkenntnis, wie erschöpft ich von all dem war."

Psychologische Unterstützung spielte auch in Gregs Ehe mit Emma Thompson (67) eine wichtige Rolle. Erst vor Kurzem erzählte er im Podcast "How To Fail", dass eine Therapie ihm persönlich geholfen und die Ehe gerettet habe. Nach mehreren gemeinsamen Jahren hatte das Paar in New York eine künstliche Befruchtung begonnen. Emma wurde schwanger und brachte ihre Tochter Gaia zur Welt. Die IVF-Behandlung und die späteren erfolglosen Versuche, ein zweites Kind zu bekommen, setzten den beiden jedoch stark zu. Laut Greg hätten sie sich dadurch zeitweise voneinander entfernt. Das Paar musste seinen ursprünglichen Plan, eine Familie mit zwei Kindern zu gründen, schließlich aufgeben. Die gemeinsame Liebe zu Gaia und die Unterstützung durch eine Therapie halfen den beiden jedoch, ihre Partnerschaft zu festigen und als Familie wieder enger zusammenzuwachsen.

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Getty Images Greg Wise bei der Premiere von "Strange Angel" 2018 in Los Angeles

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Getty Images Emma Thompson mit Ehemann Greg Wise bei der Premiere von "Last Christmas" in New York, 2019

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