Jennifer Lopez (57) genießt derzeit einen neuen Lebensabschnitt. Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (54) sind inzwischen auch ihre 18-jährigen Zwillinge Max (18) und Emme (18) ausgezogen. Die Sängerin lebt nun allein und scheint sich mit ihrer neuen Freiheit gut arrangiert zu haben. In der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach sie offen darüber, wie es sich anfühlt, ohne Partner und Kinder unter einem Dach zu leben. "Ich bin allein, ich bin frei, ich kann tun, was immer ich verdammt noch mal will ... Es ist irgendwie großartig, aber auch seltsam, aber auch großartig", erzählte sie. Jennifer bezeichnet diese Phase als ihre "glückliche Ära". Sie habe sich von allem befreit, was ihr nicht gutgetan habe. Auch wenn dieser neue Lebensabschnitt mit ganz unterschiedlichen Gefühlen verbunden sei, überwiege für sie das Positive.

Rund 20 Jahre lang habe sich ihr Alltag hauptsächlich um ihre Kinder gedreht, berichtete Jennifer in der Sendung weiter. Nun könne sie sich wieder stärker auf sich selbst konzentrieren. Diesen Wandel empfinde sie als eine weitere Phase des Erwachsenwerdens. Die unterschiedlichen Emotionen, die der Abschied von Max und Emme mit sich brachte, hätten sie schließlich zurück ins Tonstudio geführt. Dort seien mittlerweile rund 20 neue Songs entstanden. Abgeschlossen sei die kreative Arbeit allerdings noch lange nicht: Nach eigener Einschätzung habe sie erst etwa die Hälfte des Prozesses hinter sich. Einige der neuen Stücke würden sie aber schon jetzt besonders begeistern. Auch live könnte Jennifer bald wieder zu erleben sein. Die Sängerin deutete Pläne für eine Tournee im Jahr 2027 an. Diese seien erst wenige Tage vor ihrem Auftritt bei Jimmy Fallon konkreter geworden.

Max und Emme stammen aus Jennifers früherer Ehe mit Sänger Marc Anthony (58) und sind für ihr Studium aufs College gezogen. Auch wenn die zweifache Mutter die wachsende Selbstständigkeit ihrer Kinder begrüßt, war der Abschied für sie zunächst nicht leicht. Er habe bei ihr Traurigkeit, Ängste und ein Gefühl der Leere ausgelöst. Diese gemischten Gefühle verarbeitete Jennifer unter anderem in ihrem Song "Proof of Love". Das tanzbare Stück beschäftigt sich mit den verschiedenen Facetten der Liebe. Es erzählt davon, dass auch Schmerz und Trauer nach dem Verlust eines geliebten Menschen Ausdruck dafür sein können, wie tief die eigenen Gefühle waren. Lange müssen die Fans auf den Song nicht mehr warten: "Proof of Love" soll im November als Bonustrack auf neuen Vinyl-Ausgaben ihres Albums "Love?" erscheinen. Die Sängerin hatte die Platte ursprünglich 2011 veröffentlicht.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez im Sommer 2026

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Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

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