Jennifer Lawrence' Ekel-Kuss mit Liam war "keine Absicht"!

Das war nicht geplant! Bekannt wurde Jennifer Lawrence (32) durch die Hunger Games-Reihe. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Josh Hutcherson (30) und Liam Hemsworth (33) begeistert sie Fans weltweit. Wie die drei immer wieder ausplaudern, soll es am Set auch zum ein oder anderen lustigen Moment gekommen sein. So berichtete Liam unter anderem von einer Kussszene mit seiner Schauspielkollegin, bei welcher diese nur kurz zuvor Knoblauch gegessen haben soll. Jennifer erklärt jetzt die wahren Hintergründe des Vorfalls.

In der neuesten Ausgabe von "Hot Ones" bestätigt die 32-Jährige fast zehn Jahre später den vermeintlichen Ekel-Kuss. "Das war keine Absicht. Es war bloß das, was ich zuvor gegessen hatte", erklärt sie. Dem fügt sie anschließend sichtlich belustigt hinzu: "Und dann haben wir uns geküsst. Er sollte einfach darüber hinwegkommen." Bereits 2014 berichtete Liam bei "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" von seinem wohl unvergesslichsten Set-Moment: "Jedes Mal, wenn ich Jennifer küssen musste, war es ziemlich unangenehm.[...] wenn wir eine Kussszene hatten, hat sie darauf bestanden, Knoblauch oder Thunfisch zu essen."

Auch am Set von ihrem aktuellen Film "No Hard Feelings" soll Jennifer immer wieder für Lacher gesorgt haben. Daran zumindest erinnert sich ihr Kollege Andrew Feldman auf der Premiere der Komödie in Anwesenheit von Promiflash.

