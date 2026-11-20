Das neue Die Tribute von Panem-Prequel "Sunrise on the Reaping" läuft ab heute in den Kinos, doch die Fachpresse ist sich alles andere als einig. Die ersten Kritiken zum sechsten Teil des milliardenschweren Franchises gehen weit auseinander. Besonders hart geht The Guardian mit dem Film ins Gericht: Kritiker Peter Bradshaw vergibt lediglich einen Stern und nennt das Werk "surreal schlecht" und "langweilig". Sein Fazit fällt gnadenlos aus: "Dieser Film hat nichts wirklich Interessantes und keinen authentischen Grund zu existieren, außer seiner Fangemeinde eine Einnahmequelle abzupressen." Eine völlig andere Meinung vertritt dagegen The Hollywood Reporter. Dort wird das Prequel als "eine Rückkehr zum Geist der ersten Filme nach dem enttäuschenden 'Songbirds and Snakes'" gelobt. An den Kinokassen könnte der Streifen trotz der gemischten Reaktionen durchaus erfolgreich werden, wie news.com.au berichtet. Prognosen zufolge soll er am Eröffnungswochenende mehr als 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 91 Millionen Euro, einspielen.

Auch bei weiteren Medien löst das über zweieinhalbstündige Prequel nur eingeschränkte Begeisterung aus. Variety beschreibt den Film als "sehenswertes, aber abschweifendes" Prequel und kritisiert eine "aufgeblähte Schlusssequenz". Noch deutlicher wird Screen Daily, das von einem "enttäuschenden Prequel" spricht. Den Figuren fehle es an Anziehungskraft. Zudem wirke der Film eher wie ein trister Nachtrag als wie ein bedeutendes neues Kapitel. Empire vergibt immerhin drei Sterne, betrachtet den Film aber nur als unterhaltsame Ablenkung, die sich wie Zusatzmaterial anfühle. Das Urteil des Magazins: "Im Wesentlichen eine Fußnote mit Ambitionen." News-Corp-Rezensent Leigh Paatsch vergibt nur zwei Sterne. Er nennt die Handlung "unergründlich verworren" und das Finale "kraftlos". Das grundlegende Problem sieht Leigh darin, dass die Reihe bereits vor rund zehn Jahren einen passenden Kinoabschluss gefunden habe. Nun würden Ereignisse aufgegriffen, deren Ausgang dem Publikum längst bekannt sei.

Die Handlung von "Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor dem ersten "Die Tribute von Panem"-Film und 40 Jahre nach den Ereignissen des Prequels "The Ballad of Songbirds & Snakes". In den Hauptrollen sind Joseph Zada (21) und die ehemalige Disney-Darstellerin McKenna Grace zu sehen. Darüber hinaus wirken Hollywoodgrößen wie Glenn Close (79), Elle Fanning (28) und Ralph Fiennes (63) mit. Auch Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34), die Stars der ursprünglichen Filme, haben Auftritte und schlagen damit eine Brücke zum Beginn der Filmreihe. Die dystopische Saga basiert auf den Romanen von Suzanne Collins (64). Im Mittelpunkt stehen Jugendliche, die zur Unterhaltung einer wohlhabenden herrschenden Klasse in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander antreten. Seit dem ersten Kinofilm im Jahr 2012 hat das Franchise weltweit weit über 2,7 Milliarden Euro eingespielt. Der direkte Vorgänger erhielt 2023 gemischte Bewertungen und kam weltweit auf Einnahmen von 319 Millionen Euro. Damit blieb er deutlich hinter den 788 Millionen Euro zurück, die "Catching Fire" 2013 als bislang erfolgreichster Teil der Reihe einspielte.

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Getty Images Kieran Culkin, Glenn Close, Whitney Peak, Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning und Ralph Fiennes beim Fan-Event in London

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Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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